اسلام آباد تدعم ايران في مواجهتها النهج التوسعي الأمريكي

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا في اسلام اباد اليوم الاربعاء قال هذا الاستاذ الباكستاني بأنّ حكومة بلده مُكَلَّفة بدعم ايران أمام الحظر الأمريكي والضغوط الممارسة ضدها نظراً الي ضرورة تأدية حق الجوار والي الإشتراكات الثقافية والتاريخية التي تجمع بين البلدين.

و وصف «بخش رئيس» ايران وباكستان بأنهما بلدان يتمتعان بخلفية تاريخية عريقة وبعلاقات إمتدت لقرون وبثقافة مشتركة مشدداً علي أنّ هذه الأسباب كافية لوقوف باكستان الي جانب ايران في الظروف الراهنة.

وصرّح«بخش رئيس» بأنّ باكستان بغية التوصل الي حلول للقضاء علي التحديات الاقتصادية التي تواجهها، تسعي الي تطوير علاقاتها مع ايران وروسيا والسعودية والصين لافتاً الي الإحتياطيات الطاقوية الهائلة التي تتمع بها ايران.

ونفي هذا الخبير الباكستاني وجود أي تأثير للعلاقات السعودية الباكستانية والإستثمارات بينهما علي طبيعة العلاقة بين طهران واسلام آباد.

انتهي** ع ج** 1837

