المستثمرون القطريون يشاركون في بناء ملحمة في بوشهر

واوضح منوجهري اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا، ان مذكرة التفاهم هذه تقضي باستيراد المستثمرين القطريين المواشي من استراليا لتطبيق نظام الحجر الصحي و ذبحها في ايران و من ثم توزيعها في كافة ارجاء البلاد.

واضاف ان مذكرة التفاهم هذه تمتد علي مدي عشر سنوات و الهدف منها سد حاجات البلاد من اللحم كما انها توفر فرص عمل في ايران.

وفيما اشار الي زيارة وفد تجاري من محافظة بوشهر لقطر خلال الاسبوع الماضي اوضح ان هذه الزيارة خرجت بنتائج ايجابية بما فيها التوقيع علي مذكرة تفاهم لاستيراد المواشي من استراليا و ذبحها في بوشهر.

واضاف انه عرضنا علي الجانب القطري تقديم تسهيلات و اراض لاستزراع الروبيان في ايران لان قطر و بسبب ظروفها المناخية باتت عاجزة عن انتاج العديد من المحاصيل .

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