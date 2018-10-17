الحظر الجديد المفروض علي ايران رسالة ايجابية الي السعوديين

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة إرنا تطرق بري الي الحديث عن الحظر الجديد المفروض ضد ايران من جانب وزارة الخزانة الأمريكية والذي يستهدف الإقتصاد والقطاع المصرفي الايراني واصفاً السعودية بأنها «القاتل الكبير».

وأشار هذا الناشط الأمريكي الي إطلاق جماعة «كدبينك»، مسيرة في واشنطن أمام بيت وزير الخزانة الامريكي للإعلان عن إجتجاج أعضائها علي زيارته القريبة للرياض.

و إعتبر تاي بري البيان الذي أصدره وزير الخزانة الامريكية «استيفن منوتشين» في الآونة الأخيرة بياناً يتسم بالنفاق تم خلاله توظيف حقوق الإنسان لتبرير بدء الحظر المفروض علي ايران.

ولفت «بري» الي نقض حقوق الانسان في السعودية وجرائم الحرب التي إرتكبتها في اليمن ومحاولات ترامب لإنقاذ محمد بن سلمان من ورطته مؤكداً علي أنّ الولايات المتحدة لايحق لها الحديث عن حقوق الإنسان.

وقال تاي بري: إنّ وزير الخارجية الامريكي مايك بمبيو شارك في حفل ضيافة رسمي أقامه القاتل محمد بن سلمان معرباً عن عدم دهشته لهذه الطبيعة الأمريكية بسبب إدمان الولايات المتحدة علي ممارسة أعمال الخطف والتسجين والتعذيب ما جعلها لاتري في هذا العمل السعودي أمراً يستحق المتابعة.

وأكّد «بري» علي أنّ أقلّ ما يُمكن أن تقوم به الولايات المتحدة في هذه المرحلة يتمثل في إنهاء مشاركتها في الحرب علي اليمن وإنهائها الدعم العسكري واللوجستي للسعودية.

و وصف عضو جماعة «كدبينك» الأمريكية، السعودية بأنها بلد يحكمه نظام طاغٍ يحتل المركز الاول عالمياً في الإرهاب.

وكانت الخارجية الامريكية قد نشرت أمس الثلاثاء بياناً أكّدت فيه علي فرض حظر جديد علي الشركات الإقتصادية والقطاع المصرفي الايراني بذرائع فارغة لاأساس لها من الصحة.

وفي المقابل يقوم حالياً الإتحاد الاوروبي بدراسة تفعيل مشروع تعاون مصرفي بين الإتحاد وايران ليكفل ديمومة التبادل المصرفي بين الجانبين فضلاً عن قيام هذا الإتحاد بالعمل علي إستبدال السوئيفت وعمليات نقل الأموال بطرق جديدة تقوم علي آليات الكترونية مصرفية.

انتهي** ع ج** 1837

