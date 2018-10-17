عدة متهمين بقتل خاشقجي يرتبطون مباشرة بابن سلمان

طهران /17 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن المشتبهين في قضية اختفاء واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن 'أحد المشتبه بهم الذين حددتهم تركيا في قضية اختفاء السعودي جمال خاشقجي كان رفيقا متكررا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث شوهد وهو ينزل من الطائرات معه في باريس ومدريد، كما تم تصويره مع الحراس الواقفين خلال زياراته هذا العام إلي مدينة هيوستون. وبوسطن والأمم المتحدة (في جولته بأمريكا).
كما يربط ثلاثة أشخاص آخرين، بحسب شهود وتسجيلات، صلتهم بطاقم الحماية لولي العهد السعودي.
والخامس، بحسب الصحيفة الأمريكية، هو طبيب شرعي يشغل مناصب رفيعة في وزارة الداخلية والمؤسسة الطبية في السعودية، وهذا النوع من الأشخاص لا يمكن توجيهه إلا من قبل سلطة سعودية رفيعة المستوي.
وقالت الصحيفة إنه إذا كان هؤلاء الرجال، كما تقول السلطات التركية، حاضرين في القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث اختفي السيد خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنهم قد يوفرون صلة مباشرة بين ما حدث والأمير محمد.
وأشارت إلي أن 'هذا من شأنه أن يقوض أي اقتراح بأن السيد خاشقجي توفي في عملية مارقة لم يوافق عليها ولي العهد. كما أن ارتباطهم به قد يجعل من الصعب علي البيت الأبيض والكونجرس قبول مثل هذا التفسير'.
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سياسي

"نيويورك تايمز"

الصحفي السعودي جمال خاشقجي

تركيا

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عدة متهمين بقتل خاشقجي يرتبطون مباشرة بابن سلمان

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