شهيد متأثرا بجراحه

غارات صهيونية علي غزة بعد سقوط صاروخ علي مدينة بئر السبع

غزة/17 تشرين الأول/أكتوبر/ ارنا-نفذت الطائرات الصهيونية سلسلة من الغارات مستهدفة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان الطائرات الحربية الصهيونية استهدفت جنوب مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع اضافة الي منطقة الواحة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وتصاعدت سحب من الدخان الاسود في مناطق مختلفة من القطاع نتيجة الغارات الصهيونية دون الابلاغ عن وقوع اصابات.
وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال ان طائرات مقاتلة تابعة له بدأت بمهاجمة اهداف في قطاع غزة.
وكان الاحتلال اعلن ان صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في حديقة منزل في مدينة بئر السبع المحتلة علي بعد خمسين كيلومترا من قطاع غزة.
وأكد الناطق باسم الاحتلال وقوع اضرار مادية واصابات بالهلع.
وقررت الجبهة الداخلية الصهيونية منع تجمع اكثر من 300 شخص في منطقة غلاف غزة في منطقة مفتوحة و500 في أي منطقة مغلقة.
وقرر وزير الحرب الصهيوني اغلاق معبري كرم ابو سالم وايرز وتقليص مساحة الصيد الي ثلاثة اميال.
من جهة اخري اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح اصيب بها الاثنين قرب شواطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأعلنت الصحة استشهاد المواطن صدام شلاش 27 عاما متأثرا بجراحه وهو الشهيد الثاني للعائلة خلال ستة اشهر.
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غارات صهيونية علي غزة بعد سقوط صاروخ علي مدينة بئر السبع

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غارات صهيونية علي غزة بعد سقوط صاروخ علي مدينة بئر السبع

شهيد متأثرا بجراحه

غارات صهيونية علي غزة بعد سقوط صاروخ علي مدينة بئر السبع

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