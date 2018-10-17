إنتاج ايران للفولاذ الخام ينمو 11 بالمائة في 5 أشهر

طهران/17 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – بيّنت إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، ان إنتاج البلاد بلغ 9 ملايين و328 الف طن من الفولاذ الخام خلال الفترة من 21 مارس حتي 21 اغسطس 2018 ما يعني زيادة قدرها 10.8 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم.

ونجحت البلاد في إنتاج 94 الفاً و300 طن من النحاس المُخزَّل الكترونياً و154 الفاً و300 طن سبائك الألومنيوم و102 الف و400 طن من أكسيد الألومنيوم بلغت نسبة الزيادة فيها بالترتيب: 63.3 بالمائة 7.3 بالمائة و9 بالمائة.
كما أنتجت ايران خلال هذه الفترة 15 مليونا و 397 الفا و400 طن من حجر الحديد و607 آلاف و400 طن من تحبيب حجر الفحم.
وزادت نسبة انتاج البلاد للبلاط خلال نفس الفترة،150 مليونا و425 الف متر مربع بلغ نمواً قدره 5 بالمائة.
وكانت ايران أنتجت العام الماضي خلال هذه الأشهر الخمسة ثمانية ملايين و800 الف طن من الفولاذ الخام.
وشهد قطاع انتاج الأواني الزجاجية في البلاد نمواً بلغ 16.1 بالمائة بحجم قدره 189 الفاً و 800 طن و كانت حصة الأواني من الخزف الصيني 20 الف طن ونمو بلغ 11.7 بالمائة.
و خلال الفترة من 21 مارس حتي 21 اغسطس 2018 إرتفعت نسبة إنتاج الزجاج 500 طن و وصلت نسبة انتاج الخزف الصيني الصحي 29 الفاً و 200 طن.
و بيّنت إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية بأنّ الصادرات الايرانية بلغت مايزيد عن 4 ميليارات و 418 ميليون دولار، شهدت نمواً قدره 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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إنتاج ايران للفولاذ الخام ينمو 11 بالمائة في 5 أشهر

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