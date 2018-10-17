التعاون الايراني الياباني في مجال الحفاظ علي الحياة النباتية في كارون

شهركرد/17تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن المستشار الاعلي في وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) 'آتسوشي هيساميتشي' عن التعاون مع ايران في الحفاظ علي المصادر الطبيعية في محيط كارون (جنوب غرب).

واضاف هيساميتشي اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا، إن مشروع الادارة المتكاملة لمصادر مياه كارون دخل حيز التنفيذ في ست محافظات ايرانية بما فيها اصفهان (وسط) و فارس(جنوب) و كهكيلويه و بويراحمد و خوزستان (جنوب غرب) .
واوضح ان التعاون المشترك في هذا المجال سوف يستمر لتسع سنوات والهدف من هذا المشروع هو الحد من تآكل التربة وحماية الغابات والحياة النباتية في محيط كارون .
وتابع قائلا ان وكالة جايكا ستقوم باحياء الحياة النباتية في المناطق التي شهدت درجة كبيرة من تآكل التربة او الحياة النباتية فيها مهددة بالانقراض الكامل.
واضاف ان هذا المشروع يجري بالتعاون مع دوائر محلية ومختلف الموسسات في اطار مشروع منسجم و بمشاركة ابناء هذه المدن.
يذكر ان نهر كارون هو احد اكبر الانهار في ايران و يصب في الخليج الفارسي.
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التعاون الايراني الياباني في مجال الحفاظ علي الحياة النباتية في كارون

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