20 طائرة مروحية تؤمن زيارة الاربعين ومحاور كربلاء المقدسة

بغداد/17 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اعلنت قيادة طيران الجيش العراقي عن تخصيص عشرين طائرة مروحية لتامين كافة المحاور المؤدية الي مدينة كربلاء، والمتمثلة من سامراء باتجاه بغداد ومن ديالي الي بغداد بالإضافة الي المحاور الجنوبية المؤدية الي كربلاء موضحة ان جميع تلك المحاور مؤمنة من قبل القطعات البرية والاسناد الجوي.

وقال مدير اعلام طيران الجيش العميد مهند صالح سالم إن القيادة وضعت في حساباتها امكانية اضافة الطائرات الاخري المتواجدة في مرابطها الثابتة في البصرة وواسط وكربلاء الي الخطة المعدة للزيارة الاربعينية اذا اقتضت الضرورة.
فيما أكد مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، انه لا توجد اي تهديدات امنية خلال زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).
وقالت عضو المجلس سندس عمران، ان 'محافظة كربلاء مؤمنة بشكل جيد، ولا توجد اي تهديدات أمنية لها، وتحديدا من الجهة الغربية للمحافظة'.
وبينت عمران ان 'مجلس محافظة كربلاء سيعقد اليوم الاربعاء المؤتمر الامني الخاص بمراسيم الزيارة الأربعينية بحضور كافة اعضاء مجلس المحافظة وجميع القيادات الامنية بما فيها قيادة عمليات الفرات الاوسط'، موضحة ان 'هناك بعض التعديلات علي الخطط والإجراءات الامنية التي سيتم الاعلان عنها اليوم بشكل كامل'.
وشددت عضو مجلس محافظة كربلاء علي 'اهمية مشاركة الطيران الحربي في تأمين زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، فالغطاء الجوي مهم جداً لإنجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة المليونية'.
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20 طائرة مروحية تؤمن زيارة الاربعين ومحاور كربلاء المقدسة

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