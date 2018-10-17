مساعد رئيس الجمهورية: ايران تسجل 140 براءة اختراع في اميركا

ارومية / 17 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلن مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري بان ايران سجلت منذ بداية العام الجاري لغاية الان 140 براءة اختراع (Patent) في اميركا، فيما كان العدد في العام الماضي نحو 90 .

وخلال لقائه مساء الثلاثاء في مدينة ارومية، مجموعة من النخب العلمية ورؤساء الجامعات في محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) قال ستاري، ان المتوقع ان يرتفع عدد براءات الاختراع للجمهورية الاسلامية الايرانية المسجلة في اميركا حتي نهاية العام الجاري الي 200 حيث نتنافس مع تركيا في هذا الاطار.
واكد بان دعم النخب العلمية ياتي في الاولوية بالنسبة للحكومة وقال، انه فيما لو كان هنالك مخترع يعتزم تسجيل براءة اختراعه عالميا فان الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية تتحمل جميع النفقات اللازمة.
ونوه الي ان ايران تحتل المرتبة الخامسة في اعداد المهندسين في العالم وقال، ان عدم دعم النخب في الداخل سيفتح الطريق امام الجهات الخارجية وستخرج السوق من ايدينا وهو الامر الذي يلحق الضرر بالبلاد.
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مساعد رئيس الجمهورية: ايران تسجل 140 براءة اختراع في اميركا

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