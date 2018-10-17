المالكي لمسؤول امريكي: نرفض مبدأ الحصار علي ايران

وقال مكتب المالكي في بيان له، إن 'رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، الثلاثاء، مسؤول ملف شؤون العراق وإيران في خارجية الولايات المتحدة الامريكية أندرو بيك بحضور السفير دوغلاس سيليمان'.

ونقل البيان عن المالكي قوله إن 'استقرار وأمن المنطقة بأجمعها يبدأ من استقرار العراق'، مؤكدا علي 'أهمية دعم الحكومة المقبلة وإنجاحها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي'.

وأضاف، أن 'العراق يسعي لإقامة أفضل العلاقات مع مختلف دول العالم ويرفض سياسة المحاور، فمصلحة العراق بأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر المختلفة'، مجدداً 'الموقف الرافض لمبدأ الحصار علي إيران أو أية دولة أخري لأنه سيلحق الضرر بالدرجة الأساس علي الشعوب بمختلف شرائحها الاجتماعية'.

وكان المالكي قد اعلن في 8 آب/اغسطس الماضي رفضه للعقوبات الأميركية المفروضة علي إيران، معتبر إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فيما دعا الحكومة العراقية إلي أن لا تكون طرفا في هذه العقوبات.

انتهي ع ص ** 2342

