ياهذا بدل صرخاتك التافهة علي خاشقجي انظر لما يحدث في اليمن والبحرين وسوريا

وقال الصدر في تغريدة له علي 'تويتر'، 'يعز عليَ مخاطبتك ولكن، يا هذا، بدل ان تملأ العالم بصرخاتك التفاهة من أجل الخاشقجي الذي لا سمة فيه إلا كونه حاملا للجنسية الامريكية، وبدل ان تطالب بالتحقيق من أجل ما أُقترف بحقه من جريمة، عليك ان تفحص نظرك عسي ان تري ماذا يحدث في اليمن والبحرين وسوريا وميانمار وليبيا وافريقيا ووو، فقد ملئت قبورا وسحقتها الحروب وطحنتها الاوبئة'.

واضاف الصدر، 'حري بك ان تدافع عن هؤلاء ان كنت تعتبر نفسك زعيما وأني لك هذا، وحري بك ان تدافع عن الصحفيين الذين يكتبون عن معاناة دول العالم الثالث كما أنت وأمثالك من الدول المتقدمة تطلقون عليها'، متسائلا 'اي تقدم هذا الذي يعطيك الحق بالتغافل عنهم تارة وعن الدفاع عن الامريكيين فحسب تارة اخري بل وتحتل دولهم بحجج واهية من هنا وهناك وتنصب قواعدك الليئمة فيها'.

وتابع الصدر، 'كلا يا فرعون إنك تطغي او تساوم من أجل مليارات' الدول الخليجية 'لتبقي امريكا غنية وتبقي افريقيا وباقي الدول ترتع بالفقر والحرمان'، موضحا 'حري بك ان تلتفت الي فقراء بلدك والافات التي تعصف بها والتفكك الذي سينتابها أو الطامة التي ستدمرها كما دمرت ابراج التجارة العالمية'.

وشدد 'كلا، دعمك للبعض دون الآخر كيل بمكيالين ودعمك (لأسرائيل) الأبن المدلل دون النظر الي ما يجري من حولك في العالم وبسببك انت وأسلافك، هذا ظلم عظيم وسيأتيك وعد المظلوم يوما ولات حين مندم'.

واختتم الصدر تغريدته قائلا لترامب 'اصلح دولتك واتركنا نصلح بلداننا وشعوبنا ولاتملي علينا مالانريده، فلنا ديننا ولك دين'.

انتهي ع ص ** 2342

