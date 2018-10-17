برهم صالح: العراق يجب ان يكون ساحة تلاق وتوافق للمصالح الاقليمية والدولية

بغداد/17تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، في قصر السلام ببغداد،الثلاثاء، سفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدي بغداد الذين نقلوا تهاني ملوك ورؤساء وقادة دولهم، له بمناسبة توليه مهامه رئيساً للجمهورية.

وذكر بيان رئاسي عراقي أن 'رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء علي ان العراق يجب ان يكون ساحة تلاق وتوافق للمصالح الاقليمية والدولية وليس لتقاطعها او تضاربها'.
واضاف البيان ان صالح شدد علي 'أهمية تنمية العلاقات البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل فعال وبما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها'.
واشار الرئيس العراقي الي 'عدم تحميل العراق وزر التوترات' لافتا إلي ان 'العراق بلد محوري في المنطقة ما يلقي عليه مسؤوليات وادوار من اجل تخفيف المشاكل والتوترات وتعميق أواصر التفاهم المشترك'.
واعتبر صالح، ان 'العلاقات التاريخية المستمدة من متانة العمق العربي والاسلامي في المنطقة تفرض مشتركات سياسية واستراتيجية هامة وبما يتيح للمنطقة ان تلعب دورا محوريا في المعادلات الدولية، اذا ما استهدفت حماية القضايا ذات الاهتمام المشترك'.
وأوضح صالح، ان 'نظرة العراق في علاقاته مع الجميع تقوم علي مراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اضافة إلي عدم التمحور في تكتلات ومواقف متواجهة'.
واكد علي 'وحدة الموقف العراقي الداخلي حيال القضايا الاقليمية والدولية، وان العراق مقبل علي مرحلة جديدة' داعيا الي 'دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مهمة تشكيل حكومة قوية وكفوءة تكون قادرة علي تجاوز العقبات والتحديات وبما يجلب السلام والتقدم للشعب العراقي'.
وعبر سفراء الدول العربية والاسلامية عن تقدير لمساعي العراق في فتح مرحلة جديدة لتطوير التعاون والحوار الاقليمي والدولي، مؤكدين حرص دولهم علي تعزيز العلاقات المشتركة.
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برهم صالح: العراق يجب ان يكون ساحة تلاق وتوافق للمصالح الاقليمية والدولية

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