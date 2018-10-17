العراق: تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

وقال رئيس مجلس المفوضية معن الهيتاوي في بيان له، ان 'انتخابات مجلس المحافظات لن تجري في موعدها المحدد، وهي بحاجة الي 6 اشهر كفترة تحضيرات وفق قانون الانتخابات المقر من قبل مجلس النواب'.

وأضاف البيان، ان 'المفوضية ولتحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، عقدت اجتماعا مع الحكومة الاتحادية، وتم التداول علي تحديد الموعد، ونظراً لتوقف عمل المفوضية فانه من الضروري التشاور مع الحكومة الجديدة لتحديد موعد آخر لاجراء انتخابات مجالس المحافظات'.

ولفت الهيتاوي الي ان' التحضير لاجراء الانتخابات يحتاج في اقل تقدير من ثمانية اشهر ولغاية سنة'.

وأكد، ان 'المفوضية تحتاج الي هذه المدة نتيجة ما حدث في الانتخابات النيابية، وكذلك اصدار بطاقات جديدة للناخبين وشراء اجهزة جديدة احترقت في مخازن المفوضية في جانب الرصافة من العاصمة الاتحادية بغداد'.

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