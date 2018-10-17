اشتعال النيران في وحدة صناعية في ارادان شرق طهران يعود لخلل فني

وقال افشار نادري في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الثلاثاء، انه ستتم في غضون الايام القادمة دراسة السبب في هذا الخلل الفني بدقة ومن ثم يتم الاعلان عن ذلك.

واكد بانه تمت السيطرة تماما علي النيران التي اندلعت في هذه الوحدة الصناعية الانتاجية وقال، ان الخبراء يعكفون حاليا علي دراسة اسباب الحادث بدقة رغم ان بعض المصادر ارجعت السبب الي اندلاع النيران في احد افران المصنع.

يذكر ان حريقا اندلع في وحدة صناعية انتاجية في مدينة ارادان بمحافظةي سمنان شمال شرق ايران ، ما ادي الي اصابة 22 شخصا، غادر اثنان منهم المستشفي بعد تلقي العلاج اللازم ومازال الـ 20 الاخرون راقدين في المستشفيات لغاية الان.

انتهي ** 2342

