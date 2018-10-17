السفير الايراني في لندن: التوصل الي الاتفاق النووي لم يكن متصورا

وفي تصريح ادلي به الثلاثاء في ندوة لجمعية اكسفورد قال بعيدي نجاد، يكفي مقارنة الاتفاق النووي مع الاتفاق الذي توصل اليه ترامب مع كوريا الشمالية والذي يفتخر به ولا يتضمن سوي صفحتين من الخطوط العامة.

واضاف، انه كيف تريد الولايات المتحدة الاميركية فرض الحظر علي سائر الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي بسبب التزامهم بقرارته ؟ ان هذا الاجراء يتعارض مع القوانين الدولية.

وتابع السفير الايراني، ان ايران لم تدخل ابدا في حرب بالنيابة مع السعودية. اننا ساعدنا فقط الحكومة القانونية في سوريا لمواجهة داعش. ان ايران وخلافا لاميركا، دخلت سوريا بدعوة وترخيص من حكومتها.

انتهي ** 2342

