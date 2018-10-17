فوز ایران علي بولیفیا فی مباراة ودیة 2-1

وفی هذه المباراة التی حضرها نحو 10 آلاف متفرج، دانت السیطرة للمنتخب الایرانی فی معظم فترات المباراة وكان الاكثر فاعلیة وخطورة علي المرمي البولیفی.

وانتهي الشوط الاول من المباراة التی ادارها طاقم تحكیم كویتی بتقدم ایران بهدف سجله لاعبها المحترف فی برایتون الانكلیزی علی رضا جهانبخش فی الدقیقة 17.

وفی بدایة الشوط الثانی احرز 'رودی كاردوسو» هدف التعادل لبولیفیا فی الدقیقة 50، الا ان ایران كثفت من هجمانها وكان لها ما ارادت اذ سجل لها مهدی ترابی هدف التقدم الثانی فی الدقیقة 62 بعد ان اخترق الدفاع البولیفی وسدد فی المرمي.

وفی الدقیقة 71 اضاع احسان حاج صفی فرصة ذهبیة بغرابة، كما ان الحارس الایرانی علی رضا بیرانوند انقذ مرماه من هدف محقق فی الدقیقة 80 من المباراة.

انتهي ** 2342

