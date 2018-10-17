طهران تنتقد عدم الاكتراث بتاثیر الحظر علي حقوق الشعب الایرانی

وفی كلمته التی القاها امس الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الثالثة بالجمعیة العامة لمنظمة الامم المتحدة فی نیویورك، قال حسنی نجاد، ان تقریر الامین العام حول حقوق الانسان فی ایران قد كشف مرة اخري خطأ وتسییس آلیات حقوق الانسان فی هذه المنظمة.

واضاف، ان تقدیم 4 تقاریر سنویة متماثلة حول حقوق الانسان فی ایران یعكس فقط التوجهات الانتقائیة والمعاییر المزدوجة، توجهات تمس قبل كل شیء مصداقیة وشمولیة آلیات حقوق الانسان التی تعتمدها منظمة الامم المتحدة.

واكد انه بعیدا عن الاعتبارات السیاسیة، لا اساس اطلاقا لتكرار المزاعم ضد ایران 4 مرات فی العام، واضاف، ان تقریر الامین العام هو حصیلة اجراء غیر بناء وبالتالی فان التقریر كله مرفوض اساسا.

واثار التساؤل حول النهج الانتقائی لتقریر الامین العام وقال، لقد كان المتوقع ان یكون تقریر بهذا الطابع شاملا لكل النواحی والجهات لحقوق الانسان لكل ابناء الشعب الایرانی بلا تمییز الا انه لم یرد فی التقریر كله حتي ادني اشارة الي الوضع حول الحظر الامیركی غیر القانونی واللامشروع ضد الشعب الایرانی.

واكد هذا الدبلوماسی الایرانی، ان اجراءات الحظر قد فرضت بعد خروج امیركا احادی الجانب من الاتفاق النووی الذی صودق علیه بالاجماع فی مجلس الامن الدولی الذی تعد امیركا هی نفسها عضوا فیه.

وانتقد حسنی نجاد السلوكیات المزدوجة فی دراسة اوضاع حقوق الانسان واضاف، انه لیس بامكان ای دولة ان تدعی بانها متكاملة فی هذا المجال وان ایران لیست استثناء علما بان الامكانیة متوفرة لاصلاح القوانین والقرارات بما لا یتعارض مع الثوابت الاجتماعیة.

واكد بان الاحترام المتبادل والحوار یعدان طریقا مناسبا للبت فی ای قلق حقیقی حول حقوق الانسان و'نحن ندعو للحوار المفعم بالاحترام من اجل الرقی بمكانة الحوار حول حقوق الانسان'.

وصرح حسنی نجاد بان سیاسة الرئیس روحانی مبنیة علي بناء العلاقات البناءة مع العالم وان وعوده التی قطعها قد وفرت افاقا جدیدة للتعاون والتفهم والاحترام المتبادل فی جمیع المجالات ومنها حقوق الانسان.

یذكر انه فی تقریر الامین العام لمنظمة الامم المتحدة والذی تم اعداده علي اساس مشروع قرار مقترح من قبل كندا فی العام 2017، تم تكرار للاتهامات السابقة ضد ایران واورد فی الوقت ذاته بان الحكومة الایرانیة تعاونت مع المفوضیة العلیا لحقوق الانسان.

انتهي ** 2342

