الجعفري يزور بيروت بعد دمشق، ويلتقي كبار المسؤولين فيها

واشار بيان رسمي للوزارة، الي 'إن وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وصل قبل ظهر اليوم (امس الثلاثاء)، إلي العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية، وانه التقي بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، وجري خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها'.

واوضحت الخارجية العراقية في بيانها، 'أن الزيارة تستمر ثلاثة ايّام، يلتقي خلالها الجعفري برئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الوزراء سعد الحريري وعددا من القيادات السياسية والتنفيذية'. هذا في وقت اكدت مصادر خاصة مقربة من وزارة الخارجية، ان الجعفري سيلتقي في بيروت ايضا زعامات سياسية لبنانية، كالامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وكان وزير الخارجية العراقي، قد زار سوريا مؤخرا قبل لبنان، والتقي الرئيس السوري بشار الاسد، ونظيره وليد المعلم، ومسؤولين سوريين اخرين كبار، وبحث معهم سبل تعزيز وتطوير العلاقات العراقية السورية في شتي المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية، هذا في الوقت الذي اعلنت الخارجية العراقية اول امس الاثنين، عن مباحثات مكثفة بين الجانبين العراقي والسوري لاعادة فتح المعابر الحدودية، بما يساهم في رفع مستوي التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينهما.

انتهي ع ص ** 2342

