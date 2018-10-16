الخارجية الباكستانية :

اسلام اباد تتابع موضوع اختطاف عدد من حراس الحدود الايرانيين

اسلام اباد / 16 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها بشأن اختطاف عدد من قوات حرس الحدود الايراني في منطقة ميرجاوة الحدودية (جنوب شرق)؛ مؤكدة ان حكومة اسلام اباد ستقوم بمتابعة هذا الموضوع.

واكدت حكومة اسلام اباد، في بيان صدر اليوم الثلاثاء علي لسان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، انها سترصد التقارير الخاصة باختطاف 12شخصا من قوات حرس الحدود الايراني وهي تتابع هذا الموضوع.
واكد البيان ان الجيشين الباكستاني والايراني وفي اطار آلية التعاون المشتركة التي توصلا اليها خلال العام الماضي، بدأآ الاجراءات والتعاون لتحديد مكان حراس الحدود الايرانيين.
واشارت الخارجية الباكستانية في بيانها الي ان التنسيق ايضا جار بين قادة العمليات العسكرية في كلا البلدين؛ وان اسلام اباد لن تدخر اي اجراء في مساعدة الاشقاء الايرانيين من اجل العثور علي هؤلاء.
وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الحكومة الباكستانية الي حشد كافة امكانياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الافراج عن حراس الحدود الايرانيين المختطفين والقبض علي الارهابيين الاشرار علي وجه السرعة.
وندد قاسمي في تصريح له اليوم الثلاثاء بهذا العمل الارهابي الشرير الذي قامت به جماعة تكفيرية ارهابية؛ مبينا ان مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون غرب آسيا اكد علي السفير الباكستاني في طهران بان تقوم حكومة بلادة بحشد كافة الامكانيات واتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن حراس الحدود الايرانيين والقبض علي الارهابيين في اطار العلاقات الثنائية ومبدأ حسن الجوار والتعهدات الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.
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اسلام اباد تتابع موضوع اختطاف عدد من حراس الحدود الايرانيين

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