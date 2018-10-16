زعيم حزب الوطن التركي :

ينبغي علي انقرة ان تواجه الحظر الامريكي ضد طهران

انقرة / 16 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – طالب زعيم حزب الوطن التركي 'دوغو برينجك' حكومة بلاده بان تواجهة الحظر الامريكي ضد صادرات النفط الايراني 'والذي سيبدأ بعد 19 يوما'.

وافاد مراسل 'ارنا' لدي تركيا، ان 'برينجك' قال في تصريح متلفز اليوم الثلاثاء، انه ينغبي علي انقرة ان تتعاطف مع جارتها في ظروف الحظر، وان لا تهاب التهديدات من جانب واشنطن وان لا تتبع الحظر المفروض ضد طهران.
واكد الزعيم السياسي التركي، ان الصمود امام الحظر الامريكي ضد ايران سياتي بنتائج ايجابية لصالح الاقتصاد والتنمية في تركيا؛ مبينا انه سيتاح لانقرة من خلال وقوفها الي جانب طهران ان تحصل علي الغاز والنفط باسعار رخصية وبما يخدم امن الطالقة في البلاد.
واردف برينجك قائلا، ان السوق الايرانية التي تضم 80 مليون نسمة من شانها ان تشكل مقصدا هاما للمنتجات التركية.
ورأي زعيم حزب الوطن التركي ان اقامة علاقات ودّية مع امريكا ستضر بمصالح البلدان جميعا وبما فيها تركيا؛ مردفا ان العلاقات الوثيقة مع واشنطن لا تخدم مصالح انقرة، وانما ستفرض عليها الخنوع للاملاءات الامريكية.
وخلص السياسي التركي البارز الي القول ان تركيا تستطيع عبر مساندة ايران في مواجهة الحظر الامريكي، ان تقوي علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية وبالتالي تعزيز قدرات الجبهة التي تضم كلا من ايران وروسيا وتركيا والعراق وسوريا في مواجهة الجبهة الامريكية.
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حزب الوطن التركي

انقرة

الحظر الامريكي ضد طهران

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ينبغي علي انقرة ان تواجه الحظر الامريكي ضد طهران

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