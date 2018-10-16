الخام الايراني يدخل البورصة المحلية اعتبارا من 28 اكتوبر الحالي

طهران / 16 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلنت مؤسسة البورصة والاوراق المالية في ايران ان النفط الخام الخفيف الايراني سيباع في سوق البورصة المحلية للطاقة اعتبار من 28 اكتوبر الحالي وبقيمة 79 دولار و51 سنتا.

واوضح المصدر نفسه، انه سيتم عرض ما يبلغ المليون برميل من الخام الخفيف الايراني يوميا في البورصة المحلية للطاقة؛ مؤكدا ان كافة الجهات الراغبة في شراء النفط بامكانها المساهمة في هذه الصفقات.
واشارت مؤسسة البورصة والاوراق المالية في ايران الي ان عملية بيع الخام الخفيف الايراني في البورصة المحلية للطاقة ستبدا اعتبارا من 28 اكتوبر لغاية 4 نوفمبر 2018؛ علي ان يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن لاحقا.
وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري قد اشار الي قرار الحكومة حول بيع الخام الايراني في البورصة المحلية ليتسني للقطاع الخاص وفي اجواء تسودها الشفافية من القيام بشرائه وتصديره؛ مؤكدا ان الحكومة وضعت الخطط المناسبة والتي ترتكز علي افشال الشعار الامريكي بشان تقويض مبيعات النفط الايراني.
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الخام الايراني يدخل البورصة المحلية اعتبارا من 28 اكتوبر الحالي

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