دیون شركات الطیران الإیرانیة إلي مطار النجف یتم تسدیدها قریبا

وأضاف عابد زادة الیوم الثلاثاء فی تصریح للمراسلین علي هامش مراسم تدشین 10 مشاریع بنیویة وذات صلة بخدمات السلامة فی مطار مهر آباد، ان هذه الدیون تختص بعدد من شركات الطیران المدنی الإیرانی وسیتم تسدیدها عن طریق منظومة 'نیما' الإلكترونیة لتوحید سعر الصرف.

و منظومة 'نیما'، منظومة موحدة للصفقات بالعملة الاجنبیة وهی مزودة بإمكانیة التنظیم والتحكم ووضع السیاسات ویتم تجمیع كافة الموارد والنفقات بالعملة الصعبة فی البلاد وبالتناغم بین طلب الزبائن وأولویات الحكومة، وتقوم بالتنسیق بین العرض والطلب للعملة الاجنبیة.

إنتهی**أ م د**س.ر

