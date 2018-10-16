قائد امني : ضبط ما يزيد عن 1000 كغم من المخدرات في سيستان وبلوجستان

زاهدان / 16 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن قائد قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، العميد محمد قنبري، عن ضبط مايبلغ الطن و8 مئة كغم من انواع المخدرات خلال عمليتين قامت بها قوات الشرطة ليلا في مدينتي ميرجاوة وخاش (بمحافظة سيستان وبلوجستان) واعتقال عنصرين من المهربين.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء اوضح العميد فنبري ان شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان تمكنت من خلال التعاون والاسناد الفني والاستخباري لشرطة مكافحة المخدرات في مدينة خاش، من الكشف عن عصابة كبيرة عمدت بواسطة عملية مسلحة وباستخدام سيارات سريعة الي ادخال شحنة ثقيلة من المخدرات الي داخل البلاد.
واردف القائد الامني الايراني ان شرطة مكافحة المخدرات استطاعت ومن خلال رصد مستمر لتحركات عناصر هذه العصابة المسلحة ان تتصدي لهم حين قيامهم مساء امس بنقل المخدرات باستخدام سيارة نقل من طراز 'تويوتا' في احدي الطرقات المؤدية الي مدينة ميرجاوة.
وتابع قائلا، ان سائق سيارة النقل لاذ بالفرار دون الالتفات الي تحذيرات قوات الشرطة فيما قام الراكب (الاخر) باطلاق النار علي القوات الامنية.
واضاف العميد قنبري ان قوات مكافحة المخدرات تمكنت من ايقاف سيارة نقل المخدرات هذه لكن المهربين استطاعا ان يستغلا ظلام الليل ليلوذا بالفرار نحو المرتفعات.
وبين العميد قنبري، ان القوات الامنية ضبطت خلال عملية تفتيش سيارة النقل ما يبلغ الـ 612 كغم من مادة الافيون.
واستطرد القائد الامني في محافظة سيستان وبلوجستان، انه بالتزامن مع هذه العملية، قامت شرطة مكافحة المخدرات بمحاصرة مخبأ العصابة التهريب بالقرب من مدينة خاش وتمكنت من خلال عملية مباغتة ومنسقة ان تعتقل عنصرين اخرين لهذه العصابة وضبطت ما يبلغ الـ 395 كغم من مادة الافيون والمورفين.
ولفت العميد قنبري الي ان عمليات التحقيق جارية من اجل اعتقال العنصرين الهاربين لهذه العصابة المحترفة في تهريب المخدرات.
وشدد القائد الامني الايراني ان قوات الشرطة تتمتع بكامل الاستشراف والرصد في ارجاء المحافظة ولن تسمح للهاربين عن القانون والمهربين ان يحققوا مآربهم البغيضة.
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قائد امني : ضبط ما يزيد عن 1000 كغم من المخدرات في سيستان وبلوجستان

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