حظر الطيران المسير في كربلاء دون موافقات رسمية خلال الأربعينية

وذكرت فرقة العباس (عليه السلام) القتالية، اليوم الثلاثاء، ان 'الفرقة قادرة علي إسقاط أية طائرة مسيرة وبالطرق الالكترونية اذا ما حلقت في سماء مدينة كربلاء دون ان تنسق مع قيادة عمليات الفرات الاوسط والعتبتين المقدستين،' كاشفاً عن 'إسقاط ثلاث طائرات في زيارة العاشر من المحرم الأخيرة بعد ان حلقت دون إخبار'.

وأكد المصدر، ان 'الجهات المختصة التابعة للفرقة تعمل علي إنشاء أكبر منظومة صيد واقتناص للطائرات المسيرة في المنطقة ومن المؤمل ان يتم انجازها العام المقبل'.

الي ذلك أعلنت العتبة الحسينية المقدسة تدشين منظومة كاميرات حديثة متخصصة بعد وفرز الزائرين الذين يدخلون الي كربلاء المقدسة في الزيارات المليونية لهذا العام.

وذكر بيان للعتبة المقدسة عن مدير مركز المراقبة الالكترونية في العتبة الحسينية رسول فضالة قوله، ان 'هذه الكاميرات ستمكن العتبة من التعرف علي اعداد الزائرين والمساعدة في اعداد خطط لتنظيم الزيارة في الاعوام المقبلة'.

انتهي ع ص**س.ر

