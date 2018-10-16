ايران تدعو باكستان لاتخاذ مايلزم للافراج عن حراس الحدود الايرانيين

وعقب اختطاف عدد من حرس الحدود الايرانيين في جنوب شرق البلاد من قبل جماعة تكفيرية ارهابية ونقلهم الي داخل الاراضي الباكستانية ادان بهرام قاسمي في تصريح له اليوم الثلاثاء هذا العمل الارهابي الشرير.

واشار الي ان مساعد وزير الخارجية في شؤون غرب آسيا طلب من السفير الباكستاني بان تقوم حكومة بلادة بحشد كافة الامكانيات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح حراس الحدود الايرانيين والقبض علي الارهابيين في اطار العلاقات الثنائية ومبدأ حسن الجوار والتعهدات الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.

واضاف انه طلب من السفير الباكستاني ايضا بان يبلغ حكومة بلاده في اسلام آباد بهذا الامر وان يطلع وزارة الخارجية الايرانية علي نتائج الاجراءات المتخذة بهذا الشان.

وتابع ان السفير الباكستاني اعرب عن اسفه العميق بشان هذا الحادث مؤكدا انه سيطلع اسلام آباد علي هذه القضية وسيتابعها وسيقدم تقريرا بشان نتائج اجراءات الحكومة الباكستانية علي وجه السرعة.

وصرح قاسمي ان السفير الايراني في اسلام آباد التقي المسؤولين المعنيين وطلب من الحكومة الباكستانية بان تتخذ خطوة جادة لاطلاق سراح حراس الحدود الايرانيين وان تتصدي بشكل حازم للاشرار والجماعات التكفيرية والارهابية التي تعتدي علي النقاط الحدودية للبلاد منطلقة من الاراضي الباكستانية وتقوم بعمليات تخريبية وتمارس الخطف والقتل والجريمة.

انتهي**2018**س.ر

