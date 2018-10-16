العراق: قوة مشتركة تقوم بعملية تفتيش واسعة في شمال سدة سامراء

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيي رسول في بيان له، ان 'العملية التي نفذتها القوة المكونة من الفرقة الرابعة - شرطة اتحادية ومفارز النجدة النهرية والحشد الشعبي شملت، جزر مسيرة – البوتركي – البوكريم – البوصنوع، فضلا عن ضفتي النهر وصولا الي الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين'.

وأضاف ان 'العملية أسفرت عن تفجير أربع عبوات ناسفة محلية الصنع وحرق وكرين ارهابيين والقصب والأدغال علي ضفاف دجلة'.

واشار رسول الي ان 'قوة من الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة حملة تفتيش للبساتين في منطقة (صعيوية)، تم القبض خلالها علي متهم وهو احد الأهداف المهمة والمطلوبة'.

وكانت المفارز الامنية في سيطرة الحويش مدخل سامراء الشمالي قد تمكنت من إلقاء القبض علي متهمين اثنين مطلوبين بقضايا إرهابية، فيما تمكن مقر المسيطر لقضاء الدجيل من خلال تفتيش منطقة خزرج من القبض علي خمسة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

انتهي ع ص**س.ر

