العميد سلامي: لا يمكن تنفيذ أي قرار في المنطقة من دون إيران

ياسوج/16 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد حسين سلامي، ان السياسات الإقليمية والعالمية قد التحمت مع السياسات الستراتيجية والقوة الميدانية للجمهورية الإسلامية ولا يمكن تنفيذ أي قرار في المنطقة من دون إيران.

وأضاف العميد سلامي في تصريح له اليوم الثلاثاء من محافظة كهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب)، ان الظروف العسكرية والدفاعية للجمهورية الإسلامية باتت اليوم مهيأة للتغلب علي العدو والحاق الهزيمة به أكثر من أي وقت مضي.
وصرح انه كما قال قائد الثورة الاسلامية فانه حان الوقت لتوجيه الضربة القاسية للعدو والتي سنوقض بها العالم اجمع.
وأشار العميد سلامي الي الطاقات والمصادر والقدرات الإقتصادية الوفيرة الي جانب القوة الدفاعية والأمنية لإيران قائلا؛ ان رمز الإنتصار في الجانب الإقتصادي يكمن في الإعتماد علي الكفاءات الذاتية والطاقات المتوفرة وفي مجال الحرب النفسية فان هذا الرمز يتمثل في معرفة العدو.
وفي جانب آخر، أكد سلامي ضرورة تحلي المقاومة بالوعي أمام جشع الإستكبار العالمي مؤكدا ان الشعب الإيراني الأبي بلغ اليوم الي حد من المعرفة والوعي بحيث لا يلعب في ساحة العدو وأثبت بأنه متطلع لتحقيق أهدافه وصيانة إستقلاله ولا يخضع للتدخل الأجنبي أبدا.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

العميد حسين سلامي

كهكيلوية وبوير أحمد

الإستكبار العالمي

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العميد سلامي: لا يمكن تنفيذ أي قرار في المنطقة من دون إيران

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