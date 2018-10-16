العراق يجدد رفضه القاطع للحظر الاميركي ضد ايران

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان' الوفد النيابي العراقي برئاسة الكعبي التقي،الاثنين، في العاصمة السويسرية جنيف، وفد الجمهورية الإيرانية برئاسة ممثلة طهران في مجلس الشوري الإسلامي فاطمة حسيني، وذلك علي هامش اعمال الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي'.

واضاف البيان 'جدد الكعبي والوفد النيابي الحاضر رفضه التام للحصار الاميركي بأي شكل من الاشكال ضد الشعب الايراني'.

وأكد الكعبي علي 'ضرورة تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين، كما جري بحث ملفات مهمة كالمياه والكهرباء وتوسيع الأنشطة الاقتصادية بما يعزز العلاقة المتبادلة'.

بدوره اشاد الوفد الإيراني بتشكيل الرئاسات العراقية وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مؤكدا حرص الجمهورية الاسلامية علي زيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك سيما التبادل التجاري والاقتصادي والامني ضد الاٍرهاب.

وبين الوفد الايراني انه علينا كشعبين شقيقين تربطنا علاقات وروابط تأريخية، بأن لا نسمح لاي مشروع أمريكي – صهيوني بأن يفرق بين الشعبين وان نمضي نحو طريق التقدم وتعزيز الاستقرار.

انتهي ع ص**س.ر

