العراق يطالب بعودة سوريا الي جامعة الدول العربية

بغداد/16 تشرين الاول/اكتوبر- جدد العراق دعوته للدول العربية بضرورة عودة سوريا الي جامعة الدول العربية وإلغاء انهاء عضويتها فيها، منتقدا تحييد الشعب السوري عن صوته داخل الجامعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد محجوب، في تصريح صحفي ان 'العراق حريص علي عودة سوريا إلي البيت العربي، وقد طالب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري أكثر من مرة في المحافل العربية والدولية بإعادة سوريا إلي مقعدها في الجامعة العربية'.
وأضاف، ان 'الجامعة اسمها جامعة الدول العربية، والدول هي ليست حكومات وأنظمة، بل الشعوب والجغرافيا، وحتي إذا كان هناك تحفظ علي سوريا كنظام، فهذا لا يعني أنه من المناسب أن يُحيّد الشعب السوري عن صوته داخل الجامعة'.
وأكد علي 'ضرورة عودة سوريا إلي الجامعة لتتحاور مع أشقائها العرب،' مشيرا إلي أن 'الوقت حان لحوار عربي عربي لتجاوز المشاكل المتراكمة' منوها إلي أنه 'وخلال سنة سنجد أن أكثر الدول الأضداد ستكون أكثر حميمية مع بعضها'.
وكشف محجوب أن 'وفداً سورياً رفيع المستوي سيزور العراق في القريب العاجل لبحث حيثيات فتح المعابر الحدودية بين البلدين'.
ولفت 'نعتقد أن فتح المعابر سيعود بالفائدة علي الجانبين لما فيه مصلحة البلدين، بغداد تسعي خلال الفترة الحالية إلي تطبيع العلاقة السورية مع محيطها العربي والإقليمي معتمدة علي العلاقات الجيدة للعراق مع جيرانه'.
واشار الي ان 'هناك عقبة الجيوب الإرهابية في المناطق الحدودية بين البلدين، وأن هناك تنسيقا أمنيا بين الجيشين العراقي والسوري للقضاء علي هذه الجماعات'.
واوضح أن 'الخطوة الأولي ستكون عن طريق فتح معبر واحد، ومن ثم المعبرين الآخرين، مؤكدا أن المسألة أثيرت خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري في دمشق وبحث للموضوع بشكل مباشر'.
انتهي ع ص**س.ر



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العراق يطالب بعودة سوريا الي جامعة الدول العربية

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