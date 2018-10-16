جامعي سوري: مدينون للشعب الايراني العظيم

و خلال اجتماع التناغم الفكري حول تنفيذ الاتفاقيات المشتركة الذي اقيم في جامعة فردوسي في مشهد (شمال شرق)، اضاف سلطان اليوم الثلاثاء ان الشعب الايراني الابي و البطل وقف الي جانب الشعب السوري خلال الحرب التي عصفت بسوريا و له حق عظيم عليه من حيث ان دماء شبابه امتزجت بدماء الشباب السوريين وستبقي اواصر الاخوة بيننا راسخة ومستمرة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد ان دخول الاتفاقيات المبرمة بين البلدين حيز التنفيذ سيمهد للتعاون العلمي بين جامعتي حماة و مشهد في مختلف الفروع الدراسية علي جميع المراحل خاصة الدكتوراه.

من جانبه قال مساعد رئيس جامعة مشهد في شؤون التخطيط 'سعيد كيوان فر' ان 27 الف طالب يدرسون في جامعة مشهد الف و 300 طالب منهم اجنبي وفدوا علي ايران من 15 دولة في العالم بما فيها امريكا و المانيا و الهند و الامارات المتحدة العربية و العراق و سوريا و اليمن.

يذكر ان رئيس جامعة حماة وصل امس الاثنين الي طهران علي رأس وفد يضم 20 شخصا من رؤساء كليات هذه الجامعة بهدف متابعة اتفاقيات التعاون العلمي بين البلدين و التقي اليوم رئيس جامعة فردوسي .

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