جامعي سوري: مدينون للشعب الايراني العظيم

مشهد/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-قال رئيس جامعة حماة السورية محمد زياد سلطان 'نحن مدينون للشعب الايراني العظيم، وانا باسم الشعب السوري اتقدم بالشكر لايران قيادة وحكومة وشعبا'.

و خلال اجتماع التناغم الفكري حول تنفيذ الاتفاقيات المشتركة الذي اقيم في جامعة فردوسي في مشهد (شمال شرق)، اضاف سلطان اليوم الثلاثاء ان الشعب الايراني الابي و البطل وقف الي جانب الشعب السوري خلال الحرب التي عصفت بسوريا و له حق عظيم عليه من حيث ان دماء شبابه امتزجت بدماء الشباب السوريين وستبقي اواصر الاخوة بيننا راسخة ومستمرة.
وفي جانب اخر من تصريحاته اكد ان دخول الاتفاقيات المبرمة بين البلدين حيز التنفيذ سيمهد للتعاون العلمي بين جامعتي حماة و مشهد في مختلف الفروع الدراسية علي جميع المراحل خاصة الدكتوراه.
من جانبه قال مساعد رئيس جامعة مشهد في شؤون التخطيط 'سعيد كيوان فر' ان 27 الف طالب يدرسون في جامعة مشهد الف و 300 طالب منهم اجنبي وفدوا علي ايران من 15 دولة في العالم بما فيها امريكا و المانيا و الهند و الامارات المتحدة العربية و العراق و سوريا و اليمن.
يذكر ان رئيس جامعة حماة وصل امس الاثنين الي طهران علي رأس وفد يضم 20 شخصا من رؤساء كليات هذه الجامعة بهدف متابعة اتفاقيات التعاون العلمي بين البلدين و التقي اليوم رئيس جامعة فردوسي .
انتهي**1110**س.ر



برچسب ها

علمي آموزشي

سوريا

الشعب الايراني

جامعة حماه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جامعي سوري: مدينون للشعب الايراني العظيم

معظم المشاهدات

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

طهران تدعو العالم لعدم التزام الصمت تجاه غطرسة وتفرد اميركا

طهران تدعو العالم لعدم التزام الصمت تجاه غطرسة وتفرد اميركا

أحدث الأخبار

جامعي سوري: مدينون للشعب الايراني العظيم

جامعي سوري: مدينون للشعب الايراني العظيم

رئيس الجمهورية: طهران مستعدة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية مع سراييفو

رئيس الجمهورية: طهران مستعدة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية مع سراييفو

رئيس الجمهورية يعين مؤمني أمينا للجنة مكافحة المخدرات

رئيس الجمهورية يعين مؤمني أمينا للجنة مكافحة المخدرات

ابتعاد البلدان عن مطالب امریكا العبثیة یصب فی تعزیز الاتفاق النووی

روحانی :

ابتعاد البلدان عن مطالب امریكا العبثیة یصب فی تعزیز الاتفاق النووی

اي فشل للاتفاق النووي، سيمس بمصداقية مجلس الامن الدولي

مندوب ايران السابق لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

اي فشل للاتفاق النووي، سيمس بمصداقية مجلس الامن الدولي

موضوعات مرتبط