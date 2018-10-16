رئيس الجمهورية: طهران مستعدة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية مع سراييفو

طهران/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني خلال لقائه سفير البوسنة والهرسك ان طهران مستعدة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية مع سراييفو.

واكد الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء خلال مراسم استلام اوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك الجديد في ايران علي تنمية العلاقات بين البلدين وقال ان الجمهورية الاسلامية كانت الي جانب الشعب البوسني في ظل الظروف الصعبة التي مر بها ونحن اليوم سعداء لاستتباب الامن والاستقرار في البوسنة.
واشار روحاني الي المكانة الخاصة للبوسنة عند الشعب الايراني واضاف يجب الاستفادة من جميع الامكانيات الموجودة لدي البلدين لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية.
من جانبه اعرب سفير البوسنة والهرسك ' فلاجيج' عن سروره لتواجده في ايران وتقديره لدعم الجمهورية الاسلامية للشعب البوسني مؤكدا علي تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها التجارية والاقتصادية.
انتهي**م م**س.ر



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البوسنة والهرسك

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رئيس الجمهورية: طهران مستعدة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية مع سراييفو

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