رئيس الجمهورية يعين مؤمني أمينا للجنة مكافحة المخدرات

وتمني روحاني في نص المرسوم الصادر اليوم الثلاثاء لمؤمني المزيد من التوفيق والنجاح في إنجاز مهام أمانة لجنة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع وزير الداخلية ومساعدة الأجهزة المعنية وعبر الإلتزام بالقانون والوسطية والميثاق الأخلاقي للحكومة.

إنتهي**أ م د**س.ر

