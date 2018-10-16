ابتعاد البلدان عن مطالب امریكا العبثیة یصب فی تعزیز الاتفاق النووی

جاءت تصریحات الرئیس ورحانی الیوم الثلاثاء خلال مراسم استلام اوراق اعتماد السفیر الیابانی الجدید فی طهران 'میتسوغو سایتو'.

ونوّه رئیس الجمهوریة فی هذا اللقاء بأهمیة القرار الصادر عن محكمة العدل الدولیة فی لاهای، لصالح ایران، والذی الزم واشنطن بالكلف عن وضع القیود علي طهران؛ مصرحا ان الجمهوریة الاسلامیة لاتزال ملتمزمة بالاتفاق النووی رغم انسحاب امریكا اللاقانونی من هذا الاتفاق؛ و'طالما تناغم الاتفاق مع مصالحنا الوطنیة سنواصل التزامنا به'.

وفی جانب اخر من تصریحاته خلال هذا اللقاء، اكد الرئیس روحانی ان ایران لن تسعي وراء التوتر وقطع العلاقات مع ای من البلدان ولاسیما دول الجوار؛ مشیرا فی الوقت نفسه الي الازمة الیمنیة، وقال 'نحن نعتقد بضرورة وقف الحرب والقتل الجماعی فی الیمن وحل القضایا والمشاكل عبر السبل السیاسیة'.

كما نوّه روحانی بالعلاقات العریقة والمُشرفة علي بلوغ عامها التسعین بین ایران والیابان؛ مؤكدا ان علاقات البلدین لطالما كانت ایجابیة وقائمة علي اسس الاحترام المتبادل بین شعبی البلدین.

وتابع روحانی قائلا، ان طهران وطوكیو تجمعهما مساحات ومواقف مشتركة فی العدید من القضایا الدولیة، فضلا عن اللقاءات الایجابیة بین مسؤولی البلدین ولاسیما علي هامش اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة، والتی تسهم فی تنمیة العلاقات الثنائیة.

واكد الرئیس الایرانی فی لقائه الیوم سفیر الیابان الجدید فی طهران، علي تعزیز التعاون بین اصحاب القطاع الخاص فی كلا البلدین ولا سیما فی المجالات التجاریة والاقتصادیة والطاقة والصناعات البتروكیمیائیة وتصنیع السیارات والصحة والعلاج والبیئة والسیاحة.

كما دعا روحانی الي تعزیز المحادثات والتشاورات بین المسؤولین فی ایران والیابان لحل القضایا والمشاكل الاقلیمیة والدولیة والتسریع فی ایصال المساعدات الانسانیة الي الشعب الیمنی.

الي ذلك، اكد السفیر الیابانی الجدید لدي ایران علي رغبة بلاده فی تنمیة العلاقات والتعاون مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

واشار سایتو، خلال اللقاء مع الرئیس روحانی الیوم، الي العلاقات التاریخیة القائمة علي المودة بین طوكیو وطهران؛ مؤكدا ان الشركات الیابانیة ورغم الضغوط والحظر الامریكی لكنها تواصل علاقاتها مع ایران وستبقي فی هذا البلد.

كما اشار السفیر الیابانی الي الحكم الصادر عن محكمة لاهای الدولیة؛ مؤكدا ان هذا القرار اعطي صورة ایجابیة عن الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی المجتمع الدولی؛ داعیا الي تكثیف الجهود المشتركة بهدف تعزیز العلاقات الثنائیة المشرفة علي عامها التسعین بین البلدین.

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