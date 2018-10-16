اي فشل للاتفاق النووي، سيمس بمصداقية مجلس الامن الدولي

واضاف سلطانية الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء امام الملتقي الدولي 'تحديات واستراتيجيات معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية' الذي اقيم في اسلام اباد برعاية مؤسسة بحثية باكستانية، اضاف ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي يعد مخالفة صارخة للقرار رقم 2223 الصادر عن مجلس الامن الدولي.



واضاف ان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي هو انتهاك سافر للتعددية والمنظمات الدولية.

واوضح ان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي سيلقي بظلاله علي معاهدة حظر الانتشار النووي ومؤتمر مراجعة هذه المعاهدة عام 2010.

وقال سلطانية ردا علي سؤال لاحد المشاركين في المؤتمر ان ايران اكثر دول المنطقة نشاطا في مجال جعل الشرق الاوسط خاليا من الاسلحة الذرية وقد تعاونت ايران خلال العقود الاخيرة ورغم بعض الخلافات في وجهات النظر مع بعض الدول العربية بمنطقة الشرق الاوسط لاتخاذ مواقف ضد الكيان الصهيوني وقدراته النووية.

وتابع سلطانية ان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية طرح في مؤتمر ميونخ للامن مبادرة حوار الامن في منطقة الخليج الفارسي وهو مؤشر علي حسن نوايا ايران للتعامل مع بلدان المنطقة من دون تدخل امريكا وباقي العوامل المزعزعة للاستقرار.

وقال مندوب ايران السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جانب اخر من كلمته ان القرار 533 الذي صادقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1990 كان من اقتراح ايران وينص علي اعتبار مهاجمة المنشات النووية مخالفة لميثاق الامم المتحدة والنظام التاسيسي للوكالة وكذلك القوانين الدولية.

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