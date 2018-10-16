روحاني: ليكون القطاع الخاص رياديا في العلاقات الإقتصادية

وأضاف روحاني اليوم الثلاثاء، خلال لقائه السفراء الجدد للجمهورية الإسلامية في إسبانيا وسيراليون والكويت ورومانيا وبنغلاديش قائلا؛ ان ضامري السوء للشعب الإيراني لا يدخروا سعيا في اتخاذ إجراءاتهم اللاإنسانية للمساس بالثورة وممارسة الضغوط ضد الشعب الإيراني.

وأكد روحاني، ان في ظل هذه الظروف يتوجب علي سفراء الجمهورية الإسلامية ان يبذلو مزيدا من الجهود والجدية لتعزيز العلاقات والتعاون بين إيران ومختلف البلدان في مختلف المجالات، مشددا انه علي القطاع الخاص أن يكون طليعيا في العلاقات الإقتصادية.

كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام لتنمية العلاقات والتعاون الإقتصادي والتجاري من قبل سفراء إيران مضيفا؛ ان البرامج المتبعة من قبل سفراء الجمهورية الإسلامية لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون المشترك بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص للبلاد مع شركات الدول المعتمدين لديها، تحظي بأهمية كبري.

وفيما أشار الي أن أميركا وعبر إنسحابها اللاقانوني من الإتفاق النووي، أصيبت اليوم بالعزلة علي صعيد الساحة الدولية والحقوقية وان هذا الإجراء لم يتم دعمه سوي من قبل عدد قليل من الدول، أكد روحاني ضرورة تبديل التهديدات والضغوط الأميركية الي فرصة لتعزيز التنمية أكثر فأكثر وذلك عبر تنمية التعاون والعلاقات مع مختلف البلدان.

كما حث رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية الإسلامية الي مختلف الدول علي إقامة علاقات وثيقة مع الرعايا الإيرانيين المقيمين خارج البلاد مؤكدا، ضرورة توفير بيئة مفعمة بالهدوء والأمل والثقة في السفارات الإيرانية للمواطنين الإيرانيين خارج البلاد.

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