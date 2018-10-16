روحاني: ليكون القطاع الخاص رياديا في العلاقات الإقتصادية

طهران/16 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- اعتبر رئيس الجمهورية حجة الإسلام 'حسن روحاني' سفراء الجمهورية الإسلامية في الدول الأخري، ممثلي الشعب الإيراني وتاريخه وثقافته السامية حاثا إياهم علي تعزيز الجهود في سبيل تنمية وتوطيد العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية والثقافية علي صعيد الساحة الدولية.

وأضاف روحاني اليوم الثلاثاء، خلال لقائه السفراء الجدد للجمهورية الإسلامية في إسبانيا وسيراليون والكويت ورومانيا وبنغلاديش قائلا؛ ان ضامري السوء للشعب الإيراني لا يدخروا سعيا في اتخاذ إجراءاتهم اللاإنسانية للمساس بالثورة وممارسة الضغوط ضد الشعب الإيراني.
وأكد روحاني، ان في ظل هذه الظروف يتوجب علي سفراء الجمهورية الإسلامية ان يبذلو مزيدا من الجهود والجدية لتعزيز العلاقات والتعاون بين إيران ومختلف البلدان في مختلف المجالات، مشددا انه علي القطاع الخاص أن يكون طليعيا في العلاقات الإقتصادية.
كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام لتنمية العلاقات والتعاون الإقتصادي والتجاري من قبل سفراء إيران مضيفا؛ ان البرامج المتبعة من قبل سفراء الجمهورية الإسلامية لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون المشترك بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص للبلاد مع شركات الدول المعتمدين لديها، تحظي بأهمية كبري.
وفيما أشار الي أن أميركا وعبر إنسحابها اللاقانوني من الإتفاق النووي، أصيبت اليوم بالعزلة علي صعيد الساحة الدولية والحقوقية وان هذا الإجراء لم يتم دعمه سوي من قبل عدد قليل من الدول، أكد روحاني ضرورة تبديل التهديدات والضغوط الأميركية الي فرصة لتعزيز التنمية أكثر فأكثر وذلك عبر تنمية التعاون والعلاقات مع مختلف البلدان.
كما حث رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية الإسلامية الي مختلف الدول علي إقامة علاقات وثيقة مع الرعايا الإيرانيين المقيمين خارج البلاد مؤكدا، ضرورة توفير بيئة مفعمة بالهدوء والأمل والثقة في السفارات الإيرانية للمواطنين الإيرانيين خارج البلاد.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

حسن روحاني

القطاع الخاص

السفراء الإيرانيين الجدد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحاني: ليكون القطاع الخاص رياديا في العلاقات الإقتصادية

معظم المشاهدات

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

طهران تدعو العالم لعدم التزام الصمت تجاه غطرسة وتفرد اميركا

طهران تدعو العالم لعدم التزام الصمت تجاه غطرسة وتفرد اميركا

أحدث الأخبار

وزير الداخلية: وسائل الاعلام الاجنبية اتخذت الصمت حيال عظمة الاربعين

وزير الداخلية: وسائل الاعلام الاجنبية اتخذت الصمت حيال عظمة الاربعين

جامعي سوري: مدينون للشعب الايراني العظيم

جامعي سوري: مدينون للشعب الايراني العظيم

رئيس الجمهورية: طهران مستعدة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية مع سراييفو

رئيس الجمهورية: طهران مستعدة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية مع سراييفو

رئيس الجمهورية يعين مؤمني أمينا للجنة مكافحة المخدرات

رئيس الجمهورية يعين مؤمني أمينا للجنة مكافحة المخدرات

ابتعاد البلدان عن مطالب امریكا العبثیة یصب فی تعزیز الاتفاق النووی

روحانی :

ابتعاد البلدان عن مطالب امریكا العبثیة یصب فی تعزیز الاتفاق النووی

موضوعات مرتبط