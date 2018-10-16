رئيس الجمهورية:

عزم طهران والدوحة تنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات

طهران/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال رئيس الجمهورية الاسلامية 'حسن روحاني' في اشارة الي عزم حكومتي ايران وقطر علي تنمية علاقاتهما في جميع المجالات قال ان الجمهورية الاسلامية كانت دائما تعتبر قطر بلدا شقيقا وجارا وتربطها معها علاقات متينة .

واضاف روحاني خلال مراسم استلام اوراق اعتماد سفير قطر الجديد لدي طهران 'محمد حمد سعد الفهيد الهاجري' : نشهد اليوم تقاربا اكثر في الرؤي بين البلدين بالنسبة للقضايا الاقليمية والدولية وان افكارهما بهذا الشأن متقاربة اكثر من اي وقت مضي ويجب ان تستمر وتنمو .
واكد علي رغبة طهران بان تكون مياه الخليج الفارسي مكانا امنا ومستقرا واضاف ان تدخل سائر الدول في الشؤون الداخلية لدول الجوار غير مقبول ونعتقد ان الشعب القطري شعب كبير وان المسؤولين فيه يمتازون بالحكمة في ادارة شؤون بلدهم ومن وجهة نظر طهران فانه لايحق لاحد اتخاذ القرار نيابة عن الشعب والحكومة القطرية .
وقال ايضا ان الجمهورية الاسلامية ترحب بعلاقات متينة بين طهران والدوحة متمنيا ان تكون فترة اقامة السفير في ايران فترة تحكيم العلاقات المهمة جدا بين البلدين وفي جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والسياحية فضلا عن السياسية والثقافية.
من جانبه قال سفير قطر الجديد لدي طهران 'محمد حمد سعد الفهيد الهاجري' خلال مراسم تسليم اوراق اعتماده ان بلاده تسعي وبجدية تنمية العلاقات بين البلدين بما تنفع مصالح شعبيهما.
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عزم طهران والدوحة تنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات

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