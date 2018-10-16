رئيس الجمهورية: يتعين علينا جميعا العمل لحماية الاتفاق النووي

طهران/16 تشرين الاول/ارنا – رحب رئيس الجمهورية حسن روحاني بالمواقف السياسية لهولندا والاتحاد الاوروبي في مجال الاتفاق النووي وقال انه يتعين علينا جميعا الحفاظ علي هذا الاتفاق الدولي المهم للغاية آملا بان يؤثر القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولية علي السلوك غير القانوني لامريكا بما في ذلك في مجال الحظر غير الانساني.

وقد استقبل الرئيس روحاني اليوم سفير هولندا الجديد لدي طهران جاك لوئي ورنر ليتسلم منه اوراق اعتماده.
واعتبر الرئيس روحاني خلال اللقاء العلاقات بين ايران وهولندا بانها عريقة وودية وايجابية وقال اننا حريصون علي ايجاد تطور واسع وبناء في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والمصرفية لمصلحة شعبي البلدين.
وشدد علي ضرورة مواصلة مكافحة الارهاب بشكل شامل وقال ان الارهاب ليس تحول اليوم الي مشكلة كبيرة للمنطقة فحسب بل للعالم لذلك يجب ان يدرك الجميع اخطار هذه المشكلة الكبيرة ويكافحوها بصورة جادة.
واشار الي الحادث الارهابي الذي وقع اخيرا في مدينة اهواز الايرانية واستشهد علي اثره عدد من الابرياء بمن فيهم طفل في الرابعة من عمره معربا عن اسفه لان بعض الاشخاص الذي تبنوا هذا الهجوم الارهابي يعيشون في اوروبا، معربا عن امله بان تتخذ الدول الاوروبية الاجراءات اللازمة في هذا المجال لان مثل هذه الخطوة ستكون مؤثرة في بناء الثقة المتبادلة وتمتين العلاقات.
اما السفير الهولندي الجديد جاك لوئي ورنر فقد اكد حرص امستردام الجاد لتعزيز العلاقات مع ايران وقال ان هولندا تدعم الاتفاق النووي بالكامل وهي عازمة علي النهوض بالعلاقات المصرفية مع ايران والا تسمح للحظر ان يترك اثارا سيئة علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال ان الحكومة الهولندية تندد بشدة بالعمل الارهابي في اهواز مضيفا اننا سنبقي نعمل لملاحقة وتعقب منفذي هذا العمل الارهابي في اوروبا.
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رئيس الجمهورية: يتعين علينا جميعا العمل لحماية الاتفاق النووي

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