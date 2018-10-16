رئيس الجمهورية يعلن استعداد طهران لتوسيع العلاقات مع سراييفو

طهران/16 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني لدي استقباله السفير الجديد للبوسنة والهرسك لدي ايران سمير فلاجيتش، ان ايران مستعدة لتوسيع العلاقات مع البوسنة والهرسك في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية.

واكد الرئيس روحاني لدي تسلمه اليوم الثلاثاء اوراق اعتماد السفير البوسني الجديد لدي البلاد علي العلاقات التاريخية والودية بين شعبي البلدين وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت دائما وفي الظروف العصيبة بجانب شعب البوسنة والهرسك معربا عن ارتياحه لما تشهده اليوم البوسنة والهرسك من امن واستقرار.
ودعا الي الافادة من جميع الطاقات والقدرات المتاحة للبلدين لتوطيد علاقات التعاون بين طهران وسراييفو بشكل شامل.
اما السفير البوسني سمير فلاجيتش فقد اثني علي الدعم الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعب البوسنة والهرسك في الظروف العصيبة والصعبة، داعيا الي العمل لتمتين العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما التجارية والاقتصادية.
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رئيس الجمهورية يعلن استعداد طهران لتوسيع العلاقات مع سراييفو

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