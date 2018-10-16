جامعتا بوشهر والمانيا تتعاونان في مجال الابحاث العلمية

واضاف 'روح الله فاتحي' اليوم الثلاثاء في حديث للمراسلين، ان جامعة الخليج الفارسي استضافت في 13 من شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري الاجتماع الذي جمع اساتذة و باحثي موسسة اقتصاد الطاقة و الاستخدام الامثل للطاقة التابعة لجامعة اشتوتغار ت الالمانية و كلية هندسة الطاقة في جامعة شريف الصناعية و عددا من المتخصصين في مجال الصناعة .

وتابع ان الهدف من عقد هذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة ايام هو فسح المجال امام تنفيذ مشاريع الحفاظ علي الطاقة في ايران بما فيها الطاقات المتجددة والنقل الالكترونيكي و الصناعة .

واضاف ان هناك اتفاقية تم توقيعها كذلك بين مركز ابحاث النفط و الغاز في جامعة الخليج الفارسي وموسسة اقتصاد الطاقة الالمانية و التي تنص علي التعاون في مجال المنح الدراسية و اقامة اجتماعات تخصصية.

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