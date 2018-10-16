جامعتا بوشهر والمانيا تتعاونان في مجال الابحاث العلمية

بوشهر/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن مدير شؤون الابحاث في جامعة 'الخليج الفارسي' في بوشهر (جنوب) عن التعاون مع جامعة اشتوتغارت الالمانية في مجال الحفاظ علي الطاقة وحماية البيئة.

واضاف 'روح الله فاتحي' اليوم الثلاثاء في حديث للمراسلين، ان جامعة الخليج الفارسي استضافت في 13 من شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري الاجتماع الذي جمع اساتذة و باحثي موسسة اقتصاد الطاقة و الاستخدام الامثل للطاقة التابعة لجامعة اشتوتغار ت الالمانية و كلية هندسة الطاقة في جامعة شريف الصناعية و عددا من المتخصصين في مجال الصناعة .
وتابع ان الهدف من عقد هذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة ايام هو فسح المجال امام تنفيذ مشاريع الحفاظ علي الطاقة في ايران بما فيها الطاقات المتجددة والنقل الالكترونيكي و الصناعة .
واضاف ان هناك اتفاقية تم توقيعها كذلك بين مركز ابحاث النفط و الغاز في جامعة الخليج الفارسي وموسسة اقتصاد الطاقة الالمانية و التي تنص علي التعاون في مجال المنح الدراسية و اقامة اجتماعات تخصصية.
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برچسب ها

علمي آموزشي

ايرن و المانيا

التعاون الجامعي

اشتوتغارت

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جامعتا بوشهر والمانيا تتعاونان في مجال الابحاث العلمية

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