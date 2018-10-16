رئيس الجمهورية:

تنمية العلاقات مع الدول الافريقية من سياسات الجمهورية الاسلامية

طهران/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية'حسن روحاني تنمية وتطوير العلاقات مع الدول الافريقية بما فيها السنغال من سياسات ايران مؤكدا علي ان طهران مستعدة لتنمية العلاقات مع داكار في جميع المجالات.

وقال الرئيس روحاني خلال مراسم استلام اوراق اعتماد سفير السنغال الجديد في ايران 'امدو سو' ان تمتين العلاقات مع السنغال باعتبارها بلدا صديقا ومسلما مهمة بالنسبة لنا وبعزم وارادة الحكومتين نتمني ان تنهض العلاقات الودية والاخوية بين البلدين.
ورحب روحاني بسياسة حصول التجار الايرانيين علي تأشيرات دخول السنغال بسهولة ويسر وقال :ان الشركات الايرانية علي استعداد تام لتقديم خدماتها للسنغال في مجال الاعمار وصناعة السيارات و الادوية والخدمات الطبية.
وشدد روحاني علي المكافحة الجماعية لظاهرة الارهاب في افريقيا وقال ان ايران علي استعداد للتعاون مع السنغال في هذا المجال.
من جانبه اكد السفير السنغالي الجديد في طهران 'امدو سو' عزم بلاده علي تنمية العلاقات مع ايران في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية معتبرا ايران بلدا صديقا وقويا .
واعتبر سو حضور الشركات الايرانية في السنغال موفقا وقال ان حضورهم مدعاة للفخر وان حكومة بلاده قدمت التسهيلات للتجار لحصولهم علي تاشيرات تجارية كي تصبح السنغال بوابة للبضائع الايرانية الي غرب افريقيا.
كما طالب السفير السنغالي بتنمية التعاون مع ايران في مجال مكافحة الارهاب.
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السنغال

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