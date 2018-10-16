ايران تنفق سنوياً الف مليار تومان لتعليم تلامذة لاجئين

وخلال حفل افتتاح مدرسة في مدينة وَرامين شرق العاصمة طهران بحضور وزير التربية والتعليم الايراني محمد بطحائي أضاف كريمي بأنّ 478 الفاً من رعايا الدول الاُخري معظمهم من أفغانستان يتعلمون في 28 الف مدرسة ايرانية.وأشاد كريمي بهذه الخدمة الانسانية الايرانية التي لامثيل لها الّا في دول قلة موضحاً بأنّ معظم الدول تحصر اللاجئين في مخيمات.

وقال كريمي: إنّ ايران قدّمت هذه الخدمة حتي للتلامذة غير المصرّح بدخولهم البلاد رسمياً وسمحت لهم بالتعلّم المدرسي.

واضاف : كان عدد هذه الفئة من التلاميذ الأجانب بلغ عام 2015 ثلاثين الف تلميذ وتلميذة وعام 2016 خمسة وأربعين الفا و إرتفع عام 2017 الي اكثر من مائة الف وفي العام الجاري وصل الي مائة و28 الف تلميذ وتلميذة.

ولفت مساعد وزير التربية والتعليم في الشؤون الدولية الي سعي ايران لزيادة نسبة السماح للاجئين بدخول المدارس المحلية الي 90 بالمائة في السنة الدراسية القادمة، مقارنة بباقي الدول التي لاتسمح الّا لستين بالمائة من اللاجئين في مواصلة التعليم المدرسي.

انتهي** ع ج** 1837

