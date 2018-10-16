ايران مستعدة للتعاون الاقتصادي و السياسي مع اوروبا

و خلال تسلمه اوراق اعتماد سفيرة بلجيكا الجديدة لدي طهران 'ورونيك بتي' قال الرئيس روحاني ان العلاقات بين ايران و بلجيكا علاقات طيبة و عريقة و ليس هناك عقبة تحول دون تعزيز هذه العلاقات.

ووصف مواقف الاتحاد الاوروبي تجاه خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بانها مواقف رصينة معربا عن امله بان يتخذ الاتحاد الاوروبي خطوات مناسبة تسهم في توثيق التعاون الاقتصادي علي ارض الواقع.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد روحاني ان هناك بعض الاطراف لا تروقها توطيد العلاقات بين ايران و الاتحاد الاوروبي و تخطط لتقويضها مؤكدا علي ضرورة الحؤول دون تنفيذ هذه المخططات.

واعرب عن امله بان تشهد العلاقات بين ايران و اعضاء الاتحاد الاوروبي مزيدا من التقدم في المجال الاقتصادي و كذلك الحفاظ علي الاتفاق النووي و القضايا الاقليمية.

من جانبها سلمت بتي اوراق اعتمادها للرئيس روحاني و ابلغته تحيات ملك بلجيكا و رئيس وزرائها واضافت ان العلاقات بين طهران و بروكسل شهدت تطورا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وتقترب هذه العلاقات من الذكري المئوية .

ووصفت الاتفاق النووي بانه جسد نجاحا باهرا علي الصعيد الدولي واضافت ان الاتحاد الاوروبي و بلجيكا يبذلان قصاري جهدهما للحفاظ علي الاتفاق.

انتهي**1110** 1837

