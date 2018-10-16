نسبة الصادرات غير النفطية الي العراق تجاوزت الخطة الموضوعة

وفي تصريح لمراسل إرنا قال بهزاد أنّ هذا التقدّم سيكون تحقيقاً لغاية ايران في رفع مستوي صادراتها غير النفطية حتي 8.5 بالمائة ما يعادل عائد قدره 4.5 مليارات دولار.

كما أشار بهزاد الي النزعة الداعمة التي تتبناها منظمة تنمية التجارة الايرانية لتسهيل وتثبيت الشركات الايرانية في العراق وقال: إنّ الخطة لتصدير السلع الي العراق حتي عام 2024 تتمثل في تحقيق عوائد قدرها 20 مليار دولار سنويا .

وأكّد الملحق التجاري الايراني لدي العراق علي ضرورة إبداء نشاطات في إيفاد بعثات تجارية الي العراق وإقامة معارض هناك وعقد إجتماعات دبلوماسية وتقديم استشارات تخصصية ومساعدة الشركات الايرانية في التسويق لسلعها وخدماتها.

ولفت بهزاد الي وضع 26 عنواناً مُصادَق عليه يخدم برنامج تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال: إنّ تحقيق هذا الهدف يتطلب تزويد الشركات الكفوءة بنظام يساعدها علي تكوين سلسلة أعمال إنتاجية فضلاً عن العمل علي توفير مستلزمات الإستثمار والتوزيع.

انتهي** ع ج** 1837

