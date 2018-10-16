العراق نائبا لرئيس مؤتمر الأطراف بأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

بغداد/16 تشرين الاول/اكتوبر-اعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن انتخاب العراق نائبا لرئيس مؤتمر الأطراف بأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

واشار المتحدث الرسمي بأسم الخارجية العراقية احمد محجوب، في بيان له بهذا الخصوص، الي ان العراق انتخب، امس الاثنين نائبا لرئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالأوطان، في الدورة التاسعة المقامة في مقر الأمم المتحدة في فيينا'.
واكد محجوب، أنه 'تم إختيار القائم بالاعمال العراقي في العاصمة النمساوية فيينا مثني الناشي لهذا المنصب، ويعد هذا المنصب موقعا رفيعا يضاف الي المناصب التي حصل عليها العراق في المحافل الدولية'.
ويأتي انتخاب العراق لهذا الموقع الدولي، بعد توليه مناصب دولية عديدة، اذ تولي في ايلول-سبتمبر من العام الماضي رئاسة لجنة الامم المتحدة لنزع السلاح، في حين تولي خلال اعمال الدورة الاخيرة للجمعية العامة للمنظمة الدولية الشهر الماضي، رئاسة اللجنة الثالثة الخاصة بحقوق الانسان، اضافة الي ترشيحه مرة اخري لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة القادمة للامم المتحدة، حيث ذكرت وزارة الخارجية العراقية في حينه 'ان العراق تمكن'ولاول مرة بعد سقوط النظام السابق من الحصول علي منصبين مهمين في الامم المتحدة، وهما رئاسة اللجنة الثالثة، وهي لجنة حقوق الانسان للدورة الواحدة والستين للجمعية العامة، وقبل ذلك نال عضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذي يعد احدي الهيئات الرئيسية في الامم المتحدة للفترة بين عامي 2007-2009.
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العراق نائبا لرئيس مؤتمر الأطراف بأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

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