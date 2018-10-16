السعودية: ايران هي الاقرب لنا في حال فرضت امريكا عقوبات علينا

وذكرت وكالة (سكاي برس) العراقية نقلا عن تركي الدخيل مدير 'قناة العربية' المملوكة للسعودية في مقالة له، إن الرياض ستكون اقرب لطهران لا واشنطن، في حال فرضت الاخيرة عقوبات اقتصادية علي خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف أنه إذا وقعت عقوبات أميركية علي السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده، والمس بها سيصيب إنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر، مثل عدم التزام السعودية بإنتاج السبعة ملايين برميل ونصف، وإذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلي مئة ومئتي دولار وربما ضعف هذا الرقم، بل ربما تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان بدلاً من الدولار، والنفط هو أهم سلعة تتداول بالدولار اليوم.

وكان كبير المستشارين في السفارة السعودية بواشنطن فيصل بن فرحان قد رد خلال تغريدة له قال فيها، إن الكلام الذي قاله مدير قناة العربية تركي الدخيل والذي تحدث فيه عن تقارب سعودي إيراني وإنشاء قاعدة روسية في تبوك في حال فرض عقوبات لا يعبر عن تفكير القيادة السعودية بأي طريقة.

يذكر أن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري ماركو روبيو، دعا، يوم الأحد 14 تشرين الاول/اكتوبر الجاري، وزراء الحكومة الاميركية من بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشن إلي عدم زيارة السعودية لحين معرفة تفاصيل ما جري لـلصحفي جمال خاشقجي.

في حين اعتبر مراقبون سياسيون ان ماصرح به تركي الدخيل مدير قناة العربية والتي تمتلكها السعودية، هو محاولة سعودية لايصال رسالة لواشنطن من اجل تقليل الضغط عليها فيما يتعلق بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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