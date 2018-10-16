فاطمة حسيني رداً علي مزاعم برلمانية إماراتية:

المزاعم المُطلَقة حول الجزر الإيرانية فارغة لاقيمة لها

طهران/16تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قالت رئيسة المجلس التنفيذي الايراني في إتحاد البرلمانات الدولي فاطمة حسيني: إنّ وحدة الأراضي الايرانية وسيادة ايران علي جزر ابوموسي وتنب الكبري والصغري هما قضيتان لاسبيل للتفاوض اليهما، مؤكدة علي أنّ المزاعم المُطلقة من جانب الإمارات حول هذه الجزر فارغة لاقيمة لها.

وفي الجمعية العمومية لإجتماع IPU شدّدت حسيني علي السيادة التامة لايران علي جزر ابوموسي وتنب الكبري والصغري في مياه الخليج الفارسي واصفة أيّة مزاعم تتعارض مع هذا الواقع بأنها دون أساس.
ورداً علي ما أطلقه ممثل الإمارات في إجتماع IPU وتزييف إسم الخليج الفارسي قالت حسيني: إنّ التسمية الصحيحة التاريخية لهذه المياه هي «الخليج الفارسي» مشيرة الي الوثائق التاريخية التي تؤكّد صحة ذلك.
وأردفت حسيني خلال كلمتها أنّ ايران بيّنت بوضوح سياستها المتسمة بالاحترام لجيرانها والنافية لأيّ تدخُّل في شؤون الدول الاُخري.
ودعت حسيني الوفد البرلماني الإماراتي المشارك في الإجتماع الي إيقاف تطبيق السياسات التي تُملَي علي هذا البلد والتي تضرّ بمصالح دول المنطقة والعالم الاسلامي.
وضمّ الوفد الإيراني المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي IPU المنعقد في جنيف كلٌ من فاطمة حسيني و«بروانه مافي» وعلي أصغر يوسف نجاد ومصطفي ذو القدر ومحمد باسط درازهي وعلي نجفي خوشرودي واسفنديار اختياري وكاظم جلالي.
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المزاعم المُطلَقة حول الجزر الإيرانية فارغة لاقيمة لها

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