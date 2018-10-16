تاسيس مكتب الاتحاد الاوربي في ايران رهن برزمة المقترحات الاوروبية

وفي مقابلة اجرتها معه قناة يورونيوز، اكد فلاحت بيشه اليوم الثلاثاء علي ضرورة مراعاة الاعتبارات الدبلوماسية فيما يتعلق بحضور الدبلوماسيين الاوروبيين في ايران واوضح انه ان تأكدنا من ان لديهم نوايا ايجابية سنعلن موافقتنا علي تاسيس مكتب الاتحاد الاوروبي و نأمل علي تحقيق ذلك.

واشار الي ان اوروبا ستقدم رزمتها خلال الايام القليلة القادمه لايران، واضاف انه ان انت هذه الرزمة ذات طابع عملي فيمكن متابعة موضوع افتتاح مكتب الاتحاد الاوربي في ايران علي وجه السرعة.

يذكر ان الاتحاد الاوروبي جدد طلبه بتاسيس مكتب له في طهران علي لسان سفير النمسا في طهران باعتبار بلاده الرئيس الدوري للاتحاد و ذلك خلال اجتماع السفراء الاوروبيين المعتمدين لدي طهران مع نواب مجلس الشوري الاسلامي الذي عقد موخرا .

واوضح فلاحت بيشه انه تم خلال الاجتماع طرح مطالب مشتركة حيث اننا دعونا الاتحاد الاوربي الي اتخاذ مواقف اكثر جدية بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي كما إن الجانب الاوروبي قدم مطالبه.

وتابع قائلا انه نظرا الي ما جربناه سابقا، يجب دراسة موضوع تاسيس البعثات الاجنبية في ايران من قبل الخارجية و كذلك الموسسات المعنية بهذا الموضوع.

واضاف ان الخبراء يعتقدون ان تاسيس مكتب الاتحاد الاوربي في طهران من شأنه أن يترك تاثيرا مفيدا علي الجهود التي تبذلها ايران و بروكسل لجعل العقوبات الامريكية عديمة الجدوي.

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