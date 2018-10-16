الخارجية العراقية: وفد سوري يزور بغداد قريبا لفتح المعابر بين البلدين

بغداد/16 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اكدت وزارة الخارجية العراقية، ان وفدا سوريا رفيع المستوي سيزور العراق في القريب العاجل لبحث حيثيات فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وقال المتحدث بأسم الخارجية العراقية في تصريحات متلفزة، 'نعتقد أن فتح المعابر سيعود بالفائدة علي الجانبين لما فيه مصلحة البلدين، وان بغداد تسعي خلال الفترة الحالية إلي تطبيع العلاقة السورية مع محيطها العربي والإقليمي بالاستناد علي العلاقات الجيدة للعراق مع جيرانه'.
واشار احمد محجوب الي 'ان هناك عقبة الجيوب الإرهابية في المناطق الحدودية بين البلدين، وأن هناك تنسيقا أمنيا بين الجيشين العراقي والسوري للقضاء علي هذه الجماعات'.
واوضح محجوب، بأن 'الخطوة الأولي ستكون عن طريق فتح معبر واحد، ومن ثم المعبرين الآخرين'، مؤكدا 'أن المسألة أثيرت خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق، وبحثا الموضوع بشكل مباشر'.
واكد المتحدث بأسم الخارجية العراقية، 'حرص العراق علي عودة سوريا إلي البيت العربي، وقد طالب الوزير الجعفري أكثر من مرة في المحافل العربية والدولية بإعادة سوريا إلي مقعدها في الجامعة العربية'.
واضاف، 'الجامعة اسمها جامعة الدول العربية، والدول هي ليست حكومات وأنظمة، بل الشعوب والجغرافية، وحتي إذا كان هناك تحفظ علي سوريا كنظام، فهذا لا يعني أنه من المناسب أن يُحيّد الشعب السوري عن صوته داخل الجامعة'، مشددا علي 'ضرورة عودة سوريا إلي الجامعة، لتتحاور مع أشقائها العرب، وان الوقت حان لحوار عربي عربي لتجاوز المشاكل المتراكمة، وخلال عام سنجد أن أكثر الدول الأضداد ستكون أكثر حميمية مع بعضها'.
وحظيت الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري لسوريا ولقاءاته مع كبار المسؤولين السوريين، وفي مقدمتهم الرئيس بشار الاسد، بأهتمام كبير، ويؤمل ان تساهم بدفع العلاقات بين البلدين الي الامام، فضلا عن تحرك العراق بوتيرة اكبر لترميم العلاقات بين سوريا ومحيطها العربي.
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الخارجية العراقية: وفد سوري يزور بغداد قريبا لفتح المعابر بين البلدين

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