النواب المعارضون لرئيس المجلس التشريعي ينظمون وقفة احتجاجية

وقال مصدر من البرلمان لمراسل إرنا إن هؤلاء النواب لجؤوا إلي الاحتجاج علي رئيس المجلس بهذه الطريقة 'كمحاولة لتأكيد أن الأغلبية البرلمانية تطالب برحيله، وأن الذين وقعوا لائحة مطالبته بالتنحي من رئاسة المجلس هم فعلا 351 نائبا، وليس 61 نائبا كما قال رئيس المجلس'.

وجاء قرار الاحتجاج هذا الأول من نوعه الذي يعرفه البرلمان الجزائري، بعد اجتماع الكتل البرلمانية لأحزاب 'جبهة التحرير الوطني' و'التجمع الوطني الديمقراطي' و'تجمع أمل الجزائر' و'الجبهة الشعبية الجزائرية' وكتلة النواب الأحرار.

كما جاء قرار الاحتجاج بعد اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي 'قرر رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة، وإحالته علي لجنة الانضباط'.

وقد قال جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحزب الذي ينتمي إليه السعيد بوحجة، خلال هذا الاجتماع، إن 'الكرة الآن في مرمي النواب، لأن المجلس مجلسهم'، في إشارة منه إلي ضرورة مواصلة الضغط علي رئيس المجلس.

وبحسب جمال ولد عباس، فإنه 'من غير المقبول أن شخصا واحدا يجمد عمل المجلس، خاصة وأن البلاد أمام مواعيد انتخابية، منها التجديد النصفي لمقاعد الغرفة العليا في البرلمان 'مجلس الأمة'، في كانون الأول / ديسمبر المقبل، ثم الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.

هذا وقرر النواب المحتجون استئناف النشاط البرلماني الذي جمد منذ عدة أيام، ولكن دون رئيس المجلس السعيد بوحجة.

ونقلت صحيفة 'الخبر' (صحيفة غير حكومية) عن نائب رئيس المجلس المكلف بالعلاقات الخارجية 'عبد الحميد سي عفيف' قوله أنه سيتم 'تفعيل نشاطات هياكل ولجان المجلس بصفة قانونية، طبقا للنظام الداخلي، وسيعود المكتب للعمل بشكل طبيعي، وأيضا هيئة الرؤساء والتنسيق، من دون رئيس المجلس'.

هذا وتعرف الهيئة التشريعية في الجزائر 'المجلس الشعبي الوطني'، منذ 3 أسابيع تقريبا، توقفا كليا عن النشاط، حتي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بعد أن قررت الكتل البرلمانية الخمس المذكورة تجميد نشاطات المجلس عقب مطالبتهم رئيس المجلس السعيد بوحجة بالاستقالة، بحجة ما وصفوه 'تجاوزات في تسيير المجلس وعدم استشارة نوابه'.

ويصر رئيس الهيئة التشريعية السعيد بوحجة علي البقاء في منصبه من منطلق أن 'مطالب النواب غير قانونية'، في إشارة منه إلي أن القانون الداخلي للمجلس لا يعطي حق سحب الثقة من رئيسه. فالمادة العاشرة منه تشير إلي أن شغور رئاسة المجلس يكون في حالة الوفاة أو الاستقالة.

وإلي حد الساعة لم يفهم الرأي العام الجزائري سبب هذا النزاع بين النواب الموالين للحكومة وبين رئيس المجلس المنتمي إلي حزب الأغلبية والموالي أيضا للحكومة والمدافع أيضا عن الرئيس بوتفليقة وترشيحه لولاية رئاسية خامسة. كما لم يفهم الرأي العام سبب عدم تدخل مؤسسة الرئاسة في هذا النزاع والفصل فيه لصالح أحد الطرفين. لكن كل قراءات الملاحظين تجمع علي أن الأزمة التي يعرفها البرلمان علي علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وإذا كان الوزير الأول 'أحمد أويحيي' قد أكد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في مواعيدها، وهو ما جدد تأكيده، أمس الاثنين، وزير العدل 'طيب لوح'، قال بإن من شأن توقف المجلس عن العمل أن يعطل برنامج المجلس، وعلي رأسه مناقشة قانون المالية لسنة 2019 الذي يجب أن يوقعه الرئيس قبل دخول العام الجديد. كما من شأنه أن يخلق حالة من الفوضي المؤسساتية، إذ سيعطل عمل الغرفة الثانية في البرلمان 'مجلس الأمة' الذي يتلخص عمله في النظر في مشاريع القوانين التي يصادق عليها نواب الغرفة الأولي.

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