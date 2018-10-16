أزمة البرلمان الجزائري تحتد

النواب المعارضون لرئيس المجلس التشريعي ينظمون وقفة احتجاجية

الجزائر / 16 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا-قرر 351 نائبا يشكلون الأغلبية في الغرفة السفلي للبرلمان الجزائري 'المجلس الشعبي الوطني' (عدد مقاعد المجلس 462 مقعدا) تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، داخل المجلس كخطوة جديدة لإرغام رئيسه 'السعيد بوحجة' علي الاستقالة.

وقال مصدر من البرلمان لمراسل إرنا إن هؤلاء النواب لجؤوا إلي الاحتجاج علي رئيس المجلس بهذه الطريقة 'كمحاولة لتأكيد أن الأغلبية البرلمانية تطالب برحيله، وأن الذين وقعوا لائحة مطالبته بالتنحي من رئاسة المجلس هم فعلا 351 نائبا، وليس 61 نائبا كما قال رئيس المجلس'.
وجاء قرار الاحتجاج هذا الأول من نوعه الذي يعرفه البرلمان الجزائري، بعد اجتماع الكتل البرلمانية لأحزاب 'جبهة التحرير الوطني' و'التجمع الوطني الديمقراطي' و'تجمع أمل الجزائر' و'الجبهة الشعبية الجزائرية' وكتلة النواب الأحرار.
كما جاء قرار الاحتجاج بعد اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي 'قرر رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة، وإحالته علي لجنة الانضباط'.
وقد قال جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحزب الذي ينتمي إليه السعيد بوحجة، خلال هذا الاجتماع، إن 'الكرة الآن في مرمي النواب، لأن المجلس مجلسهم'، في إشارة منه إلي ضرورة مواصلة الضغط علي رئيس المجلس.
وبحسب جمال ولد عباس، فإنه 'من غير المقبول أن شخصا واحدا يجمد عمل المجلس، خاصة وأن البلاد أمام مواعيد انتخابية، منها التجديد النصفي لمقاعد الغرفة العليا في البرلمان 'مجلس الأمة'، في كانون الأول / ديسمبر المقبل، ثم الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.
هذا وقرر النواب المحتجون استئناف النشاط البرلماني الذي جمد منذ عدة أيام، ولكن دون رئيس المجلس السعيد بوحجة.
ونقلت صحيفة 'الخبر' (صحيفة غير حكومية) عن نائب رئيس المجلس المكلف بالعلاقات الخارجية 'عبد الحميد سي عفيف' قوله أنه سيتم 'تفعيل نشاطات هياكل ولجان المجلس بصفة قانونية، طبقا للنظام الداخلي، وسيعود المكتب للعمل بشكل طبيعي، وأيضا هيئة الرؤساء والتنسيق، من دون رئيس المجلس'.
هذا وتعرف الهيئة التشريعية في الجزائر 'المجلس الشعبي الوطني'، منذ 3 أسابيع تقريبا، توقفا كليا عن النشاط، حتي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بعد أن قررت الكتل البرلمانية الخمس المذكورة تجميد نشاطات المجلس عقب مطالبتهم رئيس المجلس السعيد بوحجة بالاستقالة، بحجة ما وصفوه 'تجاوزات في تسيير المجلس وعدم استشارة نوابه'.
ويصر رئيس الهيئة التشريعية السعيد بوحجة علي البقاء في منصبه من منطلق أن 'مطالب النواب غير قانونية'، في إشارة منه إلي أن القانون الداخلي للمجلس لا يعطي حق سحب الثقة من رئيسه. فالمادة العاشرة منه تشير إلي أن شغور رئاسة المجلس يكون في حالة الوفاة أو الاستقالة.
وإلي حد الساعة لم يفهم الرأي العام الجزائري سبب هذا النزاع بين النواب الموالين للحكومة وبين رئيس المجلس المنتمي إلي حزب الأغلبية والموالي أيضا للحكومة والمدافع أيضا عن الرئيس بوتفليقة وترشيحه لولاية رئاسية خامسة. كما لم يفهم الرأي العام سبب عدم تدخل مؤسسة الرئاسة في هذا النزاع والفصل فيه لصالح أحد الطرفين. لكن كل قراءات الملاحظين تجمع علي أن الأزمة التي يعرفها البرلمان علي علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وإذا كان الوزير الأول 'أحمد أويحيي' قد أكد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في مواعيدها، وهو ما جدد تأكيده، أمس الاثنين، وزير العدل 'طيب لوح'، قال بإن من شأن توقف المجلس عن العمل أن يعطل برنامج المجلس، وعلي رأسه مناقشة قانون المالية لسنة 2019 الذي يجب أن يوقعه الرئيس قبل دخول العام الجديد. كما من شأنه أن يخلق حالة من الفوضي المؤسساتية، إذ سيعطل عمل الغرفة الثانية في البرلمان 'مجلس الأمة' الذي يتلخص عمله في النظر في مشاريع القوانين التي يصادق عليها نواب الغرفة الأولي.
انتهي**472**2041** 1837



برچسب ها

سياسي

رئيس البرلمان الاجزايري

وقفة احتجاجية

السعيد بوحجة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

النواب المعارضون لرئيس المجلس التشريعي ينظمون وقفة احتجاجية

معظم المشاهدات

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

طهران تدعو العالم لعدم التزام الصمت تجاه غطرسة وتفرد اميركا

طهران تدعو العالم لعدم التزام الصمت تجاه غطرسة وتفرد اميركا

أحدث الأخبار

تنمية العلاقات مع الدول الافريقية من سياسات الجمهورية الاسلامية

رئيس الجمهورية:

تنمية العلاقات مع الدول الافريقية من سياسات الجمهورية الاسلامية

ايران تنفق سنوياً الف مليار تومان لتعليم تلامذة لاجئين

ايران تنفق سنوياً الف مليار تومان لتعليم تلامذة لاجئين

ايران مستعدة للتعاون الاقتصادي و السياسي مع اوروبا

الرئيس روحاني:

ايران مستعدة للتعاون الاقتصادي و السياسي مع اوروبا

نسبة الصادرات غير النفطية الي العراق تجاوزت الخطة الموضوعة

نسبة الصادرات غير النفطية الي العراق تجاوزت الخطة الموضوعة

إقامة ملتقي تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات الايرانية وجامعات العالم

تستضيفه جامعة طهران؛

إقامة ملتقي تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات الايرانية وجامعات العالم

موضوعات مرتبط