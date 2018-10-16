مسؤول باكستاني:

الاجدر ان تكون طهران والرياض واسلام اباد وانقرة اداة لانقاذ المنطقة من الارهاب

اسلام اباد/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال ممثل باكستان السابق في الامم المتحدة 'شمشاد احمدخان'، الاجدر ان تكون طهران والرياض واسلام اباد وانقرة ومن خلال التعاون المشترك اداة لانقاذ المنطقة من الارهاب.

واعرب احمدخان في تصريح لمراسل ارنا اليوم الثلاثاء عن اسفه لتبعية بعض الدول الاسلامية للغرب مطالبا بتنمية التعاون بين الحكومات الاسلامية و تهيئة مشروع متكامل لانهاء الخلافات بينها.
واشار مساعد وزير خارجية باكستان السابق الي رغبة كل من ايران والسعودية بالمشاركة في مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني معتبرا اياه امرا طبيعيا لعلاقاتهما الجيدة والاستراتيجية مع باكستان.
وبين السفير الباكستاني السابق لدي طهران المشتركات الدينية بين ايران وباكستان والسعودية وقال: ان علاقات البلدين الاسلاميين بباكستان لها جذور تاريخية وثقافية ودينية.
واكد ممثل باكستان السابق في الامم المتحدة علي ضرورة وحدة المسلمين خدمة لمصالحهم مضيفا ان الخلاف بين ايران والسعودية يمكن حله بوساطة باكستانية وان سياسة بلده في علاقاتها مع البلدين هي الاتزان وقال ان المصالح الباكستانية تقتضي بان تحل الخلافات بين ايران والسعودية بالطرق السياسية وان تقوم بخطوات في هذا الاتجاه .
واعتبر احمدخان تبعية بعض الدول الاسلامية للغرب من مشاكل العالم الاسلامي وقال انه يجب عليهم الخلاص من هذه التبعية والحفاظ علي استقلاليتهم والدفاع عن مصالحهم .
وبين مساعد وزير خارجية باكستان السابق ان 70% من احتياطيات النفط والغاز المسجلة عالميا في العالم الاسلامي ولكن الامة الاسلامة حصتها من التنمية الاقتصادية العالمية هو 5% فقط.
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الاجدر ان تكون طهران والرياض واسلام اباد وانقرة اداة لانقاذ المنطقة من الارهاب

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